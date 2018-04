Apuesta por contenido original impulsa resultados de Netflix

Multinacionales

La empresa logró sumar 7,4 millones de suscriptores entre enero y marzo, superando las estimaciones, y llegando a un total de 125 millones a nivel global.

Netflix lo logró. Su apuesta por no sólo transmitir contenido por streaming sino que también producir películas y series originales, le permitió aumentar sus suscriptores en el primer trimestre, mejorando sus resultados y provocando un salto en sus acciones al cierre de las operaciones. Netflix logró sumar a 7,4 millones de nuevos suscriptores entre enero y marzo, informó ayer la firma, superando los 6,5 millones que esperaba Wall Street, según datos de FactSet data.

La compañía ya ha sumado a su base a más de la mitad de los hogares con banda ancha de Estados Unidos, y a nivel global ya cuenta con 125 millones de suscriptores, mostró su informe.

La apuesta es la programación propia. Durante el trimestre que terminó en marzo, Netflix impulsó su contenido original en su servicio de suscripción mensual en 85% frente al año anterior, a un récord de 483 horas, según analistas de Cowen & Co.

Para eso, está desembolsando hasta US$ 8 mil millones en la producción de películas y series a nivel global sólo este año. La firma ya produce más películas que cualquier estudio, con cerca de 80 proyectos este año. Netflix ha logrado expandir sus servicios a 190 países, y los inversionistas han aceptado un flujo de caja negativo por mientras, a la espera de un crecimiento exponencial en los próximos años.

Ingresos crecen 40%

Los resultados del primer trimestre del año muestran que el enfoque ha sido exitoso. De acuerdo al informe de la empresa, las ganancias aumentaron a US$ 290,1 millones, o US$ 0,64 por acción, entre enero y marzo, desde US$ 178,2 millones, o US$ 0,40 por acción, el año anterior.

Los ingresos, por su parte, subieron 40% a US$ 3.700 millones, el ritmo de crecimiento más acelerado en la historia de la firma. Esto se explica por el incremento en los suscriptores y por un alza de 14% en el costo promedio de la membresía.

Para el mercado, sólo hubo buenas noticias. Las acciones de la compañía subieron más de 8% en las operaciones tras el cierre del mercado (cuando se divulgaron las cifras), llegando a US$ 333,21 por papel.

Con esto, la capitalización bursátil de la firma llega ahora a US$ 137.200 millones, duplicando su nivel de hace un año. Y se consolida como la acción con mejor desempeño del índice S&P 500 en lo que va del año.

Creciente competencia

Pero aun cuando las cifras son auspiciosas, Netflix enfrenta una creciente competencia. Rivales como Apple y Amazon también están realizando desembolsos millonarios para producir contenido, y las empresas de medios de comunicación tradicionales están a la búsqueda de clientes digitales.

Walt Disney dejará de entregar películas nuevas a Netflix a partir del próximo año, ya que lanzará su propio servicio de streaming.

Según la crítica de espectáculos Ana Josefa Silva, es natural que Netflix apueste por el contenido propio, sobre todo por la salida de Disney de su servicio, pero además por la presión que ejercen HBO y Fox con el lanzamiento de sus aplicaciones.

Hasta ahora, el balance es positivo. “Las cifras de suscriptores es monstruosa en el mundo. Y en Chile, el streaming está altamente aceptado, lo cual no sucede con ninguna otra oferta de la competencia”, afirmó a DF.

El editor general del sitio web de cine Espectador Errante, Julio Bustamante, también enlazó el éxito de la plataforma con “la oferta de series y gran variedad de documentales de facturación propia”.

El reto, a su juicio, pasa por generar contenidos más de nicho relacionados, por ejemplo, con el cine clásico o alternativo, como también legitimar sus piezas entre los críticos y festivales de cine.

En eso coincide Silva, quien recuerda el fracaso de la suspendida serie Gypsy, y enfatiza en la importancia de apuntar acertadamente a los contenidos.