Argos y Nutresa dejan en suspenso decisión de vender acciones en OPA de Sura

Este martes, las empresas colombianas realizaron juntas de accionistas para evaluar la propuesta que lanzó el multimillonario Jaime Gilinski por hasta el 31,68%, quien no extendería la fecha para cerrar el proceso.

A siete días de que acabe el plazo para concurrir a la Oferta Pública de Acciones (OPA) por Grupo de Inversiones Suramericana (Sura) efectuada por Grupo Gilinski en Colombia, Cementos Argos y Nutresa realizaron este martes juntas de accionistas en las que delegaron en sus directorios la decisión final.

Además, decidieron que sus principales ejecutivos deben abstenerse de tomar parte en la decisión de la Junta Directiva por la OPA, esto ante el conflicto de interés que implica su participación en esa definición.

De acuerdo con una información relevante enviada a la Superintendencia Financiera, Nutresa señaló que sólo los miembros independientes de la Junta pueden decidir si aceptan la OPA. En este caso, Mauricio Reina, Antonio Celia y Valeria Arango tendrán la última palabra.

Al mismo tiempo, Cementos Argos señaló que se aprobó que Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos; Alejandro Piedrahita, CFA de Grupo Argos; y Rafael Olivella, Vicepresidente de Asuntos corporativos, deben abstenerse de participar en la decisión sobre la OPA por Sura.

El grupo Argos tenía a 2020 el 27,1% de Sura, mientras que Nutresa el 10,5%.

Este martes, Bloomberg Línea informó que el Grupo Gilinski no solicitaría extender la OPA por Sura, que termina el 11 de enero. Además, de no obtener el 25,34% de esta compañía y entre un 30%-40% de Nutresa, no avanzará en la oferta.

Gilinski había logrado aceptaciones de accionistas de Sura por el 1,57% del máximo que pretende comprar, es decir, el 0,50% de la compañía. En tanto, en Nutresa alcanza el 7,42% de las aceptaciones, cifra que representa el 4,65% de la compañía.