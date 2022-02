Atención NotCo: fabricante de carne de pollo a base de plantas de Singapur recauda US$ 100 millones para crecer en EEUU

Multinacionales

Next Gen Foods apunta al mercado más grande del mundo para alimentos proteicos de origen vegetal que, todavía, tiene pocos actores en proceso de crecimiento.

Foto: Next Gen Foods.

Next Gen Foods, un fabricante de carne de pollo en base a plantas con sede en Singapur, recaudó US$ 100 millones para expandirse en EEUU, el mercado más grande del mundo para alimentos proteicos de origen vegetal.

Los inversionistas en la ronda de la Serie A incluyeron Alpha JWC, EDBI y MPL Ventures, con la participación de los patrocinadores existentes Temasek Holdings Pte, GGV Capital, K3 Ventures y Bits x Bites. El nuevo capital eleva el total recaudado por la startup a más de US$ 130 millones y sigue a una ronda inicial el año pasado.

Un movimiento hacia EEUU enfrenta a Next Gen Foods contra Impossible Foods y Beyond Meat -además de NotCo-, cuyas ofertas sin carne han ganado terreno en muchos restaurantes y hogares. El mercado de proteínas alternativas ha ido en aumento a medida que los consumidores buscan opciones que puedan ser más sostenibles que los productos animales tradicionales.

El producto de Next Gen Foods, llamado Tindle, contiene "lipi", una combinación exclusiva de ingredientes de origen vegetal que, según la startup, imparte un sabor a pollo de la misma manera que el hemo se considera clave para el sabor de Impossible Burger.

Next Gen planea distribuir a restaurantes en las principales ciudades, incluidas San Francisco, Los Ángeles y Nueva York, con la esperanza de ganar seguidores antes de expandirse a más ubicaciones y tiendas. La empresa también utilizará los fondos frescos para investigación y desarrollo, educación y para desarrollar su cadena de suministro.

Los rivales estadounidenses más grandes también se están expandiendo en la carne de pollo falsa. Impossible Foods introdujo una línea de nuggets de pollo falsos en 2021, mientras que Beyond Meat se asoció con KFC para comercializar sus nuggets sin carne a base de soya.

Sin embargo, Next Gen confía en que hay espacio para más marcas en el mercado. La compañía está apostando a que puede ganarse a los restaurantes y a los consumidores ofreciéndoles más de un tipo de producto de pollo a base de plantas.

Estados Unidos "es el mercado más maduro y más grande del mundo para esta industria, pero está lejos de ser verdaderamente competitivo", dijo Andre Menezes, cofundador y director ejecutivo de Next Gen, en una entrevista en video. "Si me muestran a un chef que está genuinamente emocionado con los nuggets para ponerlos en el centro del plato, me sorprendería mucho".