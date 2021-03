Avianca registra pérdidas por US$ 1.094 millones en 2020 y suspendería reparto dividendos

Multinacionales

El saldo negativo en el balance es 22,5% superior a los US$ 893 millones que perdió el año anterior. El director ejecutivo dijo que la aerolínea espera salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en la segunda mitad del año.

La aerolínea colombiana Avianca Holdings informó que cerró el ejercicio fiscal 2020 con pérdidas por US$ 1.094 millones, golpeada por los efectos de la pandemia de coronavirus en la industria aeronáutica. El saldo negativo en el balance es 22,5% superior a los US$ 893 millones que perdió el año anterior.

"El resultado del año pasado no es una sorpresa, fue un año muy complicado. Durante seis meses no volamos nada, solo unos trayectos humanitarios. A finales de marzo de 2020 bajamos de 750 vuelos diarios a unos dos o tres", explicó el director ejecutivo Anko van der Werff al medio local Semana.

Ante este escenario, la administración de la segunda mayor aerolínea regional adelantó que pondrá a consideración de la Asamblea General de Accionistas suspender el reparto de dividendos.

Al igual que Latam, el líder regional del sector, Avianca se acogió en mayo a un proceso de reorganización judicial bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Cuatro meses después de iniciado el proceso alcanzó un acuerdo con sus acreedores y accionistas para una línea de financiamiento bajo el esquema Debtor in Possession (DIP) por cerca de US$ 2 mil millones, de los cuales aproximadamente US$ 1.200 millones fueron compromisos de recursos nuevos y el remanente refinanciaciones de deudas previas.

De este modo, la aerolínea evitó tener que recurrir a un rescate del gobierno colombiano, que había generado una intensa polémica entre las empresas y autoridades locales.

Van der Werff señaló que la aerolínea espera ahora poder salir del Capítulo 11 en la segunda mitad del año.

La empresa informó que al cierre de 2020 contaba con una caja de US$ 911 millones para suplir sus necesidades operativas. Esta caja, junto con compromisos de fondos aún disponibles al 31 de diciembre bajo el financiamiento DIP, representan una posición total de liquidez al cierre del año de US$ 1.261 millones.

El CEO de Avianca confidenció además que a fines de diciembre el panorama "pintaba bien" para el operador aéreo, que para esa época había recuperado 40% de su capacidad. Sin embargo, el incremento de los contagios y el regreso de las restricciones a los vuelos volvieron a afectar la demanda en enero y febrero, lo que la obligó a cerrar temporalmente varias de sus rutas.