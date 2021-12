Multinacionales

Brasil aprueba fusión de Localiza y Unidas que crea gigante mundial de arriendo de autos

Se espera que la nueva compañía tenga una capitalización bursátil de US$ 8.696 millones, menos que los US$ 12.700 millones de Avis Budget Group, pero por encima de la alemana Sixt SE, valorada en US$ 6.500 millones.

Localiza llegó a Chile en 2013, tras acuerdo con Euro Rent a car.