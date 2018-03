Brasil suspende exportaciones de carne de ave a la UE de diez frigoríficos de BRF

Multinacionales

Bruselas había amenazado con tomar medidas luego de que la policía brasileña anunciara la semana pasada una investigación a un esquema fraudulento entre laboratorios y la productora de carne para adulterar las pruebas de salmonela.

Debido a la tensión generada por la amenaza de los europeos, el Ministerio de Agricultura de Brasil declaró el autoembargo de otros siete frigoríficos de aves de BRF para la Unión Europea. La suspensión es válida a partir de hoy mismo. Con la decisión, llega a diez el número de unidades de BRF impedidas de exportar a la UE, al menos temporalmente.

A través de un comunicado al mercado, BRF confirmó la decisión del gobierno brasileño. La suspensión de las exportaciones de BRF es un efecto directo de la Operación Trampa, investigación de la Policía Federal que la semana pasada reveló un esquema de fraudes que involucraba a laboratorios y a la propia BRF en el análisis de la bacteria de la salmonela en lotes de carne de pollo.

Así quedaron suspendidos los embarques a Europa de las unidades de la compañía con sello de Servicio de Inspección Federal (SIF) 1 (Concórdia-SC), 18 (Dourados-MS), 103 (Serafina Correa-RS), 104 (Chapecó-SC), 292 (Várzea Grande-MT), 2014 (Marau-RS), 2518 (Francisco Beltrão-PR), 466 (Capinzal-SC), 4567 (Nova Mutum-MT) y 1007 (Rio Verde-GO).

Además de la suspensión de las ventas a la UE, las unidades de Mineiros (GO), Rio Verde (GO) y Carambeí (PR) ya no podrán exportar a ningún mercado desde la semana pasada, por una decisión del Ministerio de Agricultura en relación con la Operación Trampa.

Las nuevas suspensiones, determinadas también por el Ministerio de Agricultura, fueron firmadas por el secretario de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Luís Eduardo Rangel, y entregadas a la Comisión Europea. La medida fue adoptada como precaución para anticiparse a los europeos, que ya había amenazado con suspender todas las importaciones.

El secretario Rangel parte para Bruselas el próximo miércoles, donde llevará una propuesta de nuevos procedimientos de fiscalización del Ministerio de Agricultura para tratar de evitar el embargo definitivo de las plantas de BRF y profundizar la crisis.

La estrategia es adoptar controles adicionales de salmonela en las muestras de carne de pollo y pavo de la empresa y a medida que los test arrojen resultados negativos para la bacteria, el ministerio va a pedir el retiro de la suspensión para las plantas y retomar las certificaciones sanitarias para exportar al bloque europeo, dijo una fuente al tanto de las negociaciones.