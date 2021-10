Multinacionales

Scott Kirby aseguró que los precios están subiendo a niveles no vistos desde antes de la pandemia.

Siguiendo los pasos de Delta, este miércoles, United Airlines advirtió el impacto en tarifas de pasajes aéreos por efecto del alza del precio de combustibles para aviones.

Así lo indicó el director ejecutivo de la aerolínea, Scott Kirby, quien aseguró que los precios están subiendo a niveles no vistos desde antes de la pandemia. "Los precios más altos del combustible para aviones conducen a precios más altos de los boletos", dijo en una entrevista con CNBC.

La compañía pronosticó costos promedio de US$ 2,39 el galón en el cuarto trimestre, cuando espera además un aumento en las reservas por las vacaciones de fin de año y en medio de menores restricciones de viaje internacionales. La cifra se ubica muy por encima de los US$ 2,14 por galón del tercer trimestre y los US$ 2,02 que pagó en los últimos tres meses de 2019.

Kirby dijo que una mayor demanda suele hacer subir los precios del combustible. El aumento de la demanda es una tendencia bienvenida para una industria que sigue luchando por volver a la rentabilidad.

Los comentarios se produjeron después de que la empresa reportara sus resultados financieros para el período julio-septiembre, meses en los que registró una ganancia de US$ 473 millones, si se contabilizan los US$ 1.100 millones de ayuda federal. La aerolínea con sede en Chicago reiteró que espera que sus costos para 2022, excluyendo el combustible, sean más bajos que en 2019.