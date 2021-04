China amplía su ofensiva contra imperio de Jack Ma anunciando ahora una reestructuración forzada de su negocio financiero Ant

Multinacionales

La medida supone mayor supervisión y requisitos de capital, y requiere que corte los vínculos entre su popular aplicación de pagos Alipay y sus otras empresas, lo que reduciría su rentabilidad y valoración.

China impuso una radical reestructuración a Ant Group, el conglomerado de tecnología financiera de Jack Ma cuya salida a bolsa récord de US$ 37 mil millones fue cancelada por los reguladores en noviembre, lo que subraya la determinación de Beijing de frenar a sus gigantes de Internet.

La revisión, en proceso durante varios meses, incluye que Ant se convierta en una empresa de cartera financiera, una medida que se espera frene su rentabilidad y valoración al reducir algunos de sus negocios no regulados.

La medida llega dos días después de que Alibaba Group Holding, también de Jack Ma y al que Ant está afiliada, fuera golpeado con una multa antimonopolio récord de US$ 2.750 millones a medida que China endurece los controles sobre la floreciente "economía de plataformas".

La reforma, dirigida por el banco central de China, somete a Ant a una supervisión regulatoria más estricta y a mayores requisitos de capital, y requiere que corte los vínculos entre su popular aplicación de pagos Alipay y sus otras empresas, que eran considerados como una gran ventaja debido al enorme banco de datos de clientes de Alipay.

“Esta reestructuración divide a Ant en unas pocas empresas independientes para evitar que Alipay sea una súper aplicación capaz de controlar la vida cotidiana del pueblo chino”, dijo Oshadhi Kumarasiri, analista de Lightstream Research, que publica en la plataforma Smartkamra. "Creemos que limitará las perspectivas de crecimiento de Ant y también abrirá el mercado a la competencia".

Ant, con sede en la ciudad oriental de Hangzhou, se posicionó como una empresa tecnológica líder en 2018 cuando recaudó US$ 14 mil millones, elevando su valoración a alrededor de US$ 150 mil millones en la mayor captación de fondos a nivel mundial. Al precio de su fallida salida a bolsa su valor se disparó a alrededor de US$ 315 mil millones.

Las fuentes dijeron a Reuters el mes pasado que algunos inversionistas globales valoraron a Ant en más de US$ 200 mil millones en función de su desempeño en 2020, ofreciendo una estimación más sobria después de que su OPI fuera cancelada.

Enorme base de datos

Ant, que comenzó como el brazo de pagos de Alibaba, cuenta con una enorme base de datos de consumidores. Esa es la columna vertebral de las plataformas de Internet de China, con empresas que ofrecen productos financieros desde préstamos de consumo hasta productos de inversión a través de teléfonos inteligentes.

Alipay tiene más de 730 millones de usuarios mensuales en China y maneja más transacciones al año que Mastercard o Visa.

El Banco Popular de China dijo que bajo un "plan de reestructuración integral y factible", Ant debe cortar el "inadecuado" vínculo entre Alipay, el negocio de tarjetas de crédito virtuales Jiebei y la unidad de préstamos al consumidor Huabei.

El banco central también obligó a Ant a romper su "monopolio de la información y cumplir estrictamente con los requisitos de la regulación comercial de información crediticia".

Como parte de la reestructuración, Ant dijo que establecería una compañía de informes crediticios personales, que cumplirá con las leyes pertinentes, fortalecerá la protección de la información personal y evitará de manera efectiva el abuso de datos.

Más estricto de lo esperado

"El plan de reestructuración es más estricto de lo esperado", dijo Dong Ximiao, analista jefe del Instituto de Finanzas de Internet de Zhongguancun, quien estimó que Ant necesitará ahora al menos 200 mil millones de yuanes (US$ 31 mil millones) para cumplir con las reglas de adecuación de capital para la tenencia de empresas financieras.

"Hay menos incertidumbre ahora que el plan de reestructuración finalmente llegó, pero aún tenemos que esperar y ver cómo Ant implementará todos esos requisitos durante el proceso".

Reuters informó en febrero que Ant planeaba escindir sus operaciones de datos de crédito al consumidor, ya que deshacerse de su tesoro de datos de más de mil millones de personas era una parte clave de la revisión de su negocio en respuesta a la presión regulatoria.

La renovación de Ant se produce en un contexto de incertidumbre sobre el imperio de Ma que se ha extendido al propio multimillonario, que desapareció de la vista del público durante tres meses antes de emerger brevemente en enero.

La reestructuración establece "un ejemplo" para la regulación financiera de la economía de plataforma, dijo el diario Economic Daily, respaldado por el estado, en un comentario del lunes.