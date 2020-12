Multinacionales

Las firmas tendrán que pagar el monto máximo estipulado en la ley antimonopolio de 2008, por no solicitar aprobación de sus alianzas.

China advirtió este lunes a sus gigantes tecnológicos que no toleraría prácticas monopólicas, por lo que se verá en la necesidad de aplicar un mayor escrutinio al desempeño de estas en Internet, con multas y anuncios de investigaciones sobre acuerdos que involucran a Alibaba Group y Tencent Holdings.

La Administración Estatal de Regulación del Mercado (SAMR, su sigla en inglés) del país asiático dijo que sancionará a Alibaba, China Literature -respaldada por Tencent- y a Shenzhen Hive Box por 500.000 yuanes (US$ 76.464) cada uno; una cifra que se traduce en el monto máximo bajo una ley antimonopolio de 2008, por no solicitar la aprobación regulatoria para acuerdos hechos ya en 2014.



Con esto, el gobierno de Xi Jinping decide cerrar la zona gris regulatoria que las empresas dominantes en el sector, que cotizan en bolsa en el extranjero, han disfrutado durante más de una década.

La medida indica la determinación de Beijing de dominar a los gigantes tecnológicos de la nación después de una década de crecimiento bastante irrestricto.

El mes pasado, los reguladores revelaron un borrador de regulaciones antimonopolio que provocaron la caída de las acciones tecnológicas chinas. Antes de eso, las autoridades detuvieron repentinamente la doble oferta pública de la filial financiera de Alibaba, Ant Group, que habría sido la mayor del mundo.

Tras la noticia, las acciones de las dos compañías que cotizan en Hong Kong cayeron, con Alibaba cerrando con un descenso de 2,6% y las de Tencent de 2,9%; ambas en su peor día desde el 30 de noviembre.

Otros casos

En paralelo, el regulador anunció que estudiaría una fusión entre las firmas de transmisión en vivo de juegos Huya y DouYu International dada a conocer en octubre. Y es que Tencent es un importante inversionista en ambos y el gigante tecnológico chino había impulsado el acuerdo, informó Reuters anteriormente.

Además, SAMR dijo que revisará e investigará otros acuerdos tras indicios de que algunas firmas habían acaparado mucho poder operativo en ciertos sectores, un proceso que espera sea largo e involucrará a una gran cantidad de empresas.

"Las multas de los tres casos son una señal para la sociedad de que se fortalecerá la supervisión antimonopolio en el campo de Internet", indicó el regulador, que estimó que las multas eran relativamente pequeñas.

Si bien las grandes empresas tecnológicas chinas, como Alibaba y Tencent, realizan cientos de adquisiciones cada año, hasta ahora no han tenido que buscar una aprobación antimonopolio explícita para avanzar en ello.

Cumplir las normas

"La regla siempre ha estado ahí, simplemente no se ha hecho cumplir. Esta es una clara señal de que las empresas estructuradas como entidades de interés variable ya no están exentas", dijo al diario Financial Times Scott Yu, del bufete de abogados Zhong Lun.

Y es que, aunque la Ley de Monopolio de China establece que todas las empresas deben notificar primero a las autoridades los acuerdos por encima de cierto tamaño, aquellas que utilizan la estructura legal de "entidad de interés variable" (VIE) hasta ahora no lo han hecho.

Dicha estructura ha sido utilizada comúnmente por grupos tecnológicos como Tencent y Alibaba para sortear las restricciones sobre la obtención de capital extranjero y, por lo tanto, cotizar en bolsas de valores de otros países. También ha sido utilizado por empresas foráneas para ingresar al mercado chino.