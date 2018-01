Citigroup reporta primeras pérdidas desde 2009 tras reforma tributaria de Trump

Multinacionales

La empresa cargó US$ 22 mil millones por el impacto de cambios tributarios, uno de los mayores en la historia corporativa.

Citigroup fue una de las primeras empresas en sufrir el golpe de la reforma tributaria del mandatario estadounidense Donald Trump.

La firma tuvo que cargar sobre sus cuentas US$ 22 mil millones por correcciones fiscales, incluyendo US$ 19 mil millones por corrección contable de activos fiscales diferidos que surgen del impuesto de las ganancias (la ley permite a las empresas incorporar pérdidas anteriores para reducir los impuestos futuros, y la baja de la tasa del tributo corporativo reduce el beneficio) y otros US$ 3 mil millones por repatriación de sus capitales de afuera.

Eso hizo al tercer banco más grande de EEUU registrar una pérdida de US$ 18.300 millones en el último trimestre de 2017, una cifra mayor todavía que aquella causada por el impacto de la crisis financiera de 2009. Para el año completo, la pérdida fue de US$ 6.204 millones. Eso representa una pérdida por acción de US$ 2,76.

El año pasado, Citi registró ingresos por US$ 71.500 millones, 2% más que en 2016. Ese año, sus ganancias netas fueron de US$ 14.912 millones. Sin correcciones fiscales, los beneficios netos para 2017 serían de US$ 15.800 millones, un aumento de 6% desde 2016.

Según el director ejecutivo de la empresa, Michael Corbat, a pesar de las pérdidas el año pasado, el recorte de impuestos será positivo para la empresa en el largo plazo. "Reforma tributaria no solo lleva a los mayores ingresos netos y mayores retornos, pero también sirve para fortalecer nuestras capacidades de generación de capital", señaló. El banco espera que su tasa de impuestos efectiva baja desde "un poco por encima de 30%" a 25%.

Las acciones de la empresa subían durante la jornada, anotando un avance de 1,1%.