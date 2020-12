Coca-Cola Chile ofrece paquete de retiro voluntario en medio de reestructuración global de la firma

Multinacionales

Firma tiene previsto recortar alrededor de 2.200 puestos de trabajo en todo el mundo.

Coca-Cola anunció que tiene previsto recortar alrededor de 2.200 puestos de trabajo en todo el mundo, como parte de un plan de reestructuración más amplio que fue acelerado por la pandemia de coronavirus .

En Estados Unidos, se deshará de 1.200 puestos de trabajo, lo que representa aproximadamente el 12% de la fuerza laboral en su mercado local. Ello se suma al anuncio que hizo en agosto de que ofrecería el retiro anticipado a 4.000 empleados en Norteamérica.

En un comunicado, la empresa señaló que "esta reorganización no afecta a los embotelladores y no cambia en absoluto la permanencia de la compañía en Chile ni el compromiso con el que Coca-Cola ha venido operando desde hace 78 años en el país".

En tanto, agregó los cambios de estructura traen aparejada la reasignación de personas y recursos, incluyendo retiros voluntarios e involuntarios de empleados.

"Así como otros mercados, Chile abrió a sus asociados la opción de tomar un paquete de retiro voluntario que mejora las condiciones básicas establecidas por la legislación local. Con este programa voluntario, la Compañía espera reducir el número de desvinculaciones involuntarias derivado del proceso hacia una nueva configuración organizacional", detalló.

A fines de 2019, la firma con sede en Atlanta tenía 86.200 empleados en el globo, pero la pandemia afectó sus ingresos y elevó los costos para el gigante de las bebidas. Aproximadamente la mitad de sus ventas generalmente proviene de clientes que consumen sus bebidas fuera de casa. En el tercer trimestre, sus ventas netas cayeron un 9%.

La compañía ha respondido a la crisis acelerando sus planes para reestructurar su negocio y reducir su cartera. Ha dejado de producir bebidas como Tab y su marca Odwalla que no se venden bien y no presentan muchas oportunidades de crecimiento. La compañía planea construir nuevas unidades operativas enfocadas a nivel regional y local que trabajarán en estrecha colaboración con cinco equipos de liderazgo de marketing global, divididos por categoría.

En total, la firma espera gastar entre US$ 350 millones y US$ 550 millones en costos de indemnización. Las pérdidas de empleo no incluyen a los empleados de sus embotelladores.