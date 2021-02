Colombia negociará la venta de empresa que opera carreteras en Chile de manera exclusiva con Ecopetrol

Multinacionales

Ecopetrol está negociando con las autoridades, para quedarse con el 51,4% de acciones de ISA que tiene el país.

El gobierno de Colombia, en una carta firmada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció el viernes pasado que aceptaba la oferta no vinculante realizada por Ecopetrol para quedarse con el 51,4% de acciones de ISA que tiene la nación.

En la misiva, el ministro dijo que se firmará un contrato de exclusividad con Ecopetrol, con el fin de que la empresa pueda perfeccionar durante el primer semestre de 2021 la oferta no vinculante que presentó el pasado 27 de enero, que se haría bajo la figura de contrato interadministrativo.

A pesar de que el Grupo Energía Bogotá (GEB) también estaba interesado en las acciones, e incluso en su Junta Directiva del viernes pasado se aprobó la presentación de una oferta no vinculante por el mismo porcentaje de participación, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que, por el momento, el Gobierno negociará la venta de ISA-sociedad presente en Chile en el negocio eléctrico y carreteras- únicamente con Ecopetrol.

Desde el Ministerio de Hacienda han reiterado en varias ocasiones que la única posibilidad de análisis que se miró es que la venta se efectúe entre empresas públicas, y mirando el valor de los activos para la nación.

Por su parte, el presidente Iván Duque destacó ayer que con la adquisición de ISA, Ecopetrol se convertiría en el "principal conglomerado de energías de América Latina y el Caribe, y uno de los más grandes del mundo".

En ese sentido, entre las ventajas que ve el Gobierno en hacer la negociación solo con Ecopetrol son que, en primera medida esto lo llevará a seguir con el control de las dos estatales más importantes del país y además conseguiría los recursos de una manera más rápida pues se dice que la negociación dejaría al estado $14 billones.

"Si quisieran salir de ISA lo que harían es abrir una OPA a nivel internacional y seguramente vendrían muchos conglomerados que podrían ofrecer más que Ecopetrol, pero ISA le sigue generando dividendos al Gobierno. Con Ecopetrol recoge recursos y se queda con el activo, es una jugada inteligente", explicó el analista de bolsa Wilson Tovar.

Por su parte, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo señaló que, "a mí la posibilidad de que Ecopetrol compre ISA, me gusta, pero me parece que debería haber otras alternativas, yo sé que el Grupo de Energía de Bogotá también está interesada, entonces valdría la pena de ver si existe la posibilidad de otras alternativas. Por eso, la propuesta de Ecopetrol debe considerarse una de las propuestas con mucha posibilidad de que sea esa, pero me parece que sí se deben considerar todas las propuestas existentes".