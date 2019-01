Comida rápida en huelga por violencia laboral en EEUU tras video viral de ataque en McDonald’s

Multinacionales

Un estudio arrojó que 87% de los trabajadores del sector dice haber sufrido alguna clase de lesión en su lugar de trabajo en el último año, incluyendo 12% por agresiones.

Los trabajadores de las cadenas de comida rápida son blancos de altos niveles de violencia laboral en Estados Unidos. Un estudio realizado en 2015 entre 1.500 empleados del sector arrojó que 87% decía haber sufrido alguna clase de lesión en su lugar de trabajo en el último año, incluyendo 12% por agresiones.

Ahora, los trabajadores del sector en Florida se declararon en huelga, en respuesta a un ataque sufrido por una empleada de McDonald's. En las redes sociales está circulando el video donde se ve a un cliente agarrar a la trabajadora por la camiseta y arrastrarla por sobre el mostrador.

"Me voy a huelga porque en McDonald's sufrimos todo tipo de conductas que no tienen cabida en el trabajo, desde ataques físicos y robos armados hasta acoso sexual y discriminación racial”, dijo un empleado en una declaración citada por Business Insider.

Miembros del movimiento "Fight for US$ 15", que lucha para que se establezca un salario mínimo de US$ 15 por hora en todo el sector, paralizaron la atención de los locales durante la hora de almuerzo en Petersburg, Tampa y Orlando, Florida.

El cliente, un policía de 40 años identificado como Daniel Taylor, habría reaccionado con violencia reclamando porque no habían dispensadores de bombillas disponibles en el área de público.