Contra todo pronóstico: Airbnb vence la pandemia y presenta solicitud para salir a bolsa

Multinacionales

La firma de alojamientos había paralizado su OPI por la paralización de la industria, pero una recuperación más rápida de lo esperado reactivó los planes. Ahora queda a la espera de que la SEC complete su revisión.

Airbnb anunció que presentó su solicitud para salir a bolsa, en una cotización muy esperada a medida que la compañía emerge de los efectos de la pandemia de coronavirus.

La compañía con sede en San Francisco dijo el miércoles en una declaración que presentó su solicitud de una oferta pública inicial de manera confidencial a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés). El tamaño y el rango precios para la oferta aún no se han establecido, dijo la compañía.

Airbnb sigue siendo uno de los enlistamientos de acciones más esperados de este año. Su director ejecutivo, Brian Chesky, originalmente tenía la intención de iniciar el proceso ante la SEC el 31 de marzo. Eso fue antes de que el Covid-19 cerrara las fronteras, paralizara los vuelos y dejara a la compañía con más de US$ 1.000 millones en cancelaciones. Con los mercados en crisis, los planes quedaron en suspenso.

Sin embargo, el regreso de los viajes después del primer peak de la pandemia fue más rápido de lo esperado, lo que ayudó a reactivar los planes de Airbnb para un debut en el mercado público.

La compañía comenzó a ver signos de recuperación en junio, con reservas que solo bajaron 30% respecto al mismo mes de 2019, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Eso se compara con una disminución de 70% en mayo respecto al año anterior.

Análisis financiero

Los ingresos de Airbnb cayeron a US$ 335 millones en el segundo trimestre, dijeron las personas. Eso fue al menos un 67% inferior a los más de US$ 1.000 millones que informó la compañía en el mismo período del año pasado, un cambio que refleja la magnitud del impacto de la pandemia en los viajes globales. También fue una fuerte disminución de las ventas de US$ 842 millones en el primer trimestre, según la información financiera vista por Bloomberg.

Airbnb registró una pérdida antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de US$ 400 millones para los tres meses terminados en junio, dijeron conocedores. La compañía informó una pérdida ajustada de US$ 341 millones en el primer trimestre, en comparación con una pérdida de US$ 292 millones el año anterior.

Airbnb fue valorada en US$ 31.000 millones en su punto máximo en una ronda de recaudación de fondos privados de 2017, aunque US$ 2.000 millones en emisión de deuda para apuntalar sus finanzas este año han reducido significativamente esa valoración. En una ronda de títulos de deuda y capital en abril que incluyó a Silver Lake y Sixth Street Partners, las órdenes valoraron a la compañía en US$ 18.000 millones, informó Bloomberg.

Airbnb se había inclinado hacia una cotización directa en la que no recaudaría dinero vendiendo nuevas acciones como lo haría en una OPI tradicional. En cambio, sus inversionistas podrían haber puesto sus acciones en el mercado sin esperar un período de bloqueo.

Otras dos compañías tecnológicas del área de San Francisco, Palantir Technologies y Asana, avanzan con sus enlistamientos directos para fines de septiembre, han dicho personas familiarizadas con sus planes.

Airbnb dijo que su salida a bolsa tendría lugar después de que la SEC complete su revisión, sujeta a las condiciones del mercado y demás.