Ya formalmente con un nuevo logo que deja ver el efecto de su fusión con Uber, Cornershop está intensificando su estrategia de expansión en los mercados donde ya opera.

En el caso de América Latina, la aplicación de origen chileno está poniendo sus fichas en mejorar los tiempos de entrega de pedidos durante este año.

Así es el caso, por ejemplo, de Perú donde en septiembre de 2020 cumplió recién su primer año de operaciones en medio de una pandemia que paralizó casi todas las industrias, excepto en la que se desenvuelve la app: el delivery.

Así las cosas, la compañía fundada por los chilenos Daniel Undurraga, Juan Pablo Cuevas y el sueco Oskar Hjertonsson, tiene su mirada en aumentar exponencialmente sus entregas este año.

En entrevista con el diario peruano Gestión, Marinus Van Gestel, Head LATAM de Cornershop, comentó que esperan hacer más de un millón de despachos en todo el año.

Para ello, han venido incluyendo de a poco nuevas tiendas en su plataforma como es el caso de la cadena holandesa Makro, dos supermercados de Cencosud -Wong y Metro-, y la compañía Casaideas, también con base en Chile.

Consultado por la decisión de incorporarse en agosto de 2020 a la plataforma de delivery, Alfonso Vidal, gerente general de esta última empresa en Perú dijo a DF que Cornershop "es una buena alternativa para el consumidor que busca nuestros productos el mismo día".

Y consideró que "en la medida en que siga la cuarentena, la compra por aplicaciones tendrá más relevancia".

La idea entonces, para Cornershop, es seguir expandiendo el catálogo de socios minoristas y reforzar la cooperación con Uber para seguir ofreciendo la opción de pedidos de alimentos y productos de supermercados a través de su app.

"Trabajaremos para encontrar formas de mejorar la experiencia de compra en Cornershop. Esperamos aumentar nuestra base de clientes, pues vemos una muy alta tasa de satisfacción y de recompra", explicó el ejecutivo en la entrevista.

Además de Perú, la compañía anunció ayer su llegada a la ciudad canadiense de Vancouver, con la promesa de entregas el mismo día.

A través de Twitter, la chilena -que ya operaba en el área metropolitana de Toronto, Montreal, Ottawa, Calgary, Edmonton y Gatineau-, informó que sumó una nueva locación como parte de su anunciada expansión por el territorio norteamericano.

Su apuesta, como ocurre en otras urbes en las que está presente, es "llevar las compras a las puertas de las casas en menos de 60 minutos".

"¡Hola Vancouver! La entrega de comestibles para el mismo día aterrizó oficialmente en su (animada, aunque lluviosa) zona boscosa. ¡Deshágase del paraguas y disfrute de sus compras diarias desde la comodidad de su hogar!", tuiteó la firma.

A ese mensaje respondió la cuenta estadounidense de la matriz: "Estamos creciendo, familia".

La empresa llegó a Canadá en junio de 2020, tras el fracaso de su operación con Walmart, y a solo un mes de haber aterrizado en Estados Unidos, en pleno peak de la pandemia.

Su crecimiento por el territorio es parte de la ofensiva que se había planteado Cornershop, incluso antes del Covid-19. En enero del año pasado, Undurraga lo había adelantado en el seminario Digital Summit y dos años antes ya había señalado su interés en esos mercados.

Hey Vancouver! Same-day grocery delivery has officially landed in your (lively, albeit rainy) neck of the woods 🤩



Ditch the umbrella and enjoy your everyday shopping from the comfort of your home! pic.twitter.com/dwiQV6gGin