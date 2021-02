Cornershop y Uber continúan su expansión: suman una nueva ciudad en Canadá

Ya formalmente con un nuevo logo que deja ver el efecto de su fusión con Uber, Cornershop llegó oficialmente a la ciudad canadiense de Vancouver, con la promesa de entregas el mismo día.

A través de Twitter, la compañía chilena -que ya operaba en el área metropolitana de Toronto, Montreal, Ottawa, Calgary, Edmonton y Gatineau-, informó que suma una nueva locación en su anunciada expansión por territorio norteamericano. Su apuesta, como ocurre en otras urbes en las que está presente, es "llevar las compras a las puertas de las casas en menos de 60 minutos".

"¡Hola Vancouver! La entrega de comestibles el mismo día aterrizó oficialmente en su (animado, aunque lluvioso) centro del bosque. ¡Deshágase del paraguas y disfrute de sus compras diarias desde la comodidad de su hogar!", tuiteó la firma de Oskar Hjertonsson.

Hey Vancouver! Same-day grocery delivery has officially landed in your (lively, albeit rainy) neck of the woods 🤩



Ditch the umbrella and enjoy your everyday shopping from the comfort of your home! pic.twitter.com/dwiQV6gGin