Cornershop y Uber llegan a cuatro ciudades de Florida tras acuerdo con empresa local de delivery de productos de supermercado

"Miami, Orlando, Tampa Bay y Jacksonville...aquí vamos". Así anunció el CEO de Cornershop, Oskar Hjertonsson su llegada a las ciudades del estado de Florida en Estados Unidos, como parte de la alianza con Uber y una nueva asociación con la empresa matriz de Winn-Dixie, Southeastern Grocers (SEG).

Uber Grocery, with a little help from los amigos at Cornershop, launches partnership with SEG for Florida. Miami, Orlando, Tampa Bay & Jacksonville... here we go! https://t.co/cynXCl2znw