Covid-19: CEO de Apple señala que la compañía vive un "momento dificultoso" y anuncia teletrabajo para sus trabajadores a nivel global

La propagación del virus obligó a Apple el mes pasado a eliminar su orientación de al menos $ 63 mil millones en ingresos para el trimestre de marzo.

Enfrentados al Covid-19, el CEO de Apple Inc., Tim Cook, ofreció a los empleados de la compañía, en la mayoría de sus oficinas globales, la posibilidad de trabajar desde casa y calificó el brote de coronavirus como un "evento sin precedentes" y un "momento desafiante".

La medida, apunta a "las áreas con la mayor densidad de infecciones", dijo Cook, que señaló a las oficinas corporativas de la compañía en las áreas del Valle de Santa Clara y Elk Grove en California, Seattle, Corea del Sur, Japón, Italia, Alemania, Francia, Suiza y el Reino Unido.

Además de impulsar el teletrabajo, Cook dijo que Apple está "haciendo un gran esfuerzo para reducir la densidad humana y garantizar que los equipos que están en el sitio puedan hacer su trabajo de manera segura y con tranquilidad".

En esa línea, Apple está implementando "nuevos esfuerzos para maximizar el espacio interpersonal y limpiezas profundas continuas y mejoradas", según el memo. Esto incluye reducir la densidad humana y la ocupación en las clases de Apple y las citas de Genius Bar en las tiendas.

Cook también dijo que los trabajadores que trabajan por hora en las oficinas afectadas a nivel mundial "continuarán recibiendo el pago en línea con las operaciones comerciales habituales", siguiendo el mismo protocolo que han implementado Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y Facebook Inc.

El alto ejecutivo de Apple también les dijo a los empleados con fiebre o tos que eviten ir al trabajo hasta que se hayan recuperado, que se laven las manos con frecuencia, no se toquen la cara y que sigan los procedimientos de cuarentena después de regresar de áreas con infecciones.

Apple, con sede en Cupertino, California, se ve especialmente afectada por Covid-19 dada su presencia global y su cadena de suministro con sede en China. La compañía ya ha visto restricciones de suministro para iPhones y iPad Pros debido al virus y los analistas creen que es posible que haya más demoras en los productos.