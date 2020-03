Covid-19 sigue forzando a multinacionales a tomar medidas: Ana Botin se reduce el sueldo a la mitad y revisa dividendo de Santander

Multinacionales

También se unieron a los anuncios Apple y Facebook, en un intento por contrarrestar el impacto del brote en sus finanzas.

Inicia una nueva semana con más anuncios de empresas multinacionales para contrarrestar el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones.

Este lunes, a las ya golpeadas industrias áreas y automotriz se unieron las mineras que tuvieron que suspender proyecciones económicas y paralizar actividades en obras donde operan.

Aquí la lista de anuncios de hoy:

Ana Botín se recorta el sueldo a la mitad y revisará el dividendo del Banco Santander por el impacto del coronavirus

El español Banco Santander anunció este lunes que tanto su presidenta, Ana Botín, como su director ejecutivo, José Antonio Álvarez, han decidido recortar su sueldo fijo y variable de 2020 un 50%, es decir, a la mitad. Además, la entidad financiera revisará el dividendo que pagará a sus accionistas en función del impacto final de Covid-19 en sus cuentas.

Botín, que el año pasado se embolsó por sus funciones como presidenta del grupo financiero un total de 9,95 millones de euros (US$ 10,2 millones), vería reducida así su remuneración este alo a algo menos de 5 millones de euros, siempre en función del variable final que cobre. Su número dos en la entidad, Álvarez, percibió el año pasado 8,27 millones de euros, así que en 2020 cobrará aproximadamente algo más de 4 millones de euros.

H&M cierra dos tercios de sus tiendas a nivel mundial

La segunda mayor cadena textil del mundo, ha hecho público un comunicado en el que asegura que "la rápida expansión del Covid-19 y las extraordinarias medidas públicas aprobadas para combatirlo en todo el mundo están causando una excepcional situación, tanto para las personas como para las empresas", lo que en su caso se ha traducido en un cierre masivo de sus tiendas.

Este fin de semana H&M cerró todas sus tiendas en Reino Unido, una medida que se suma a la que ya había tomado en otros de sus grandes mercados, como Alemania y EEUU, por lo que en este momento tiene cerrados 3.441 establecimientos en el mundo, es decir, dos tercios de su red total de 5.062 tiendas.

La compañía se ha comprometido a dar más información sobre el impacto de la crisis en sus cuentas el próximo 3 de abril, cuando publicará sus resultados trimestrales. No obstante, ya ha empezado a tomar decisiones drásticas, entre las que se incluyen la eliminación de repartición del divindo de este año (unos 1.430 millones de euros en total).

Freeport suspende entrega de dividendos y toma medidas para reducir costos

Freeport-McMoRan anunció que, en respuesta a la pandemia de Covid-19 y las incertidumbres económicas globales resultantes, su directorio suspenderá el dividendo trimestral en efectivo de US$ 0,05 por acción previamente planificado para el 1 de mayo de 2020. La declaración y el pago de dividendos futuros queda a discreción del directorio y dependerá de los resultados financieros, los requisitos de efectivo, las condiciones económicas mundiales y otros factores que se consideren relevantes.

La firma también anunció que ha emprendido una revisión agresiva de los planes operativos en cada una de sus operaciones globales de cobre y molibdeno para lograr reducciones en todos los elementos de costos y gastos de capital para lograr el flujo de efectivo máximo en las condiciones actuales del mercado. Los planes operativos revisados ​​pueden resultar en reducciones temporales en la producción de cobre y molibdeno en las operaciones en las Américas que se ven desafiadas por los bajos precios de las materas primas.

Shell recortará costos e inversiones y suspende su plan de recompra de acciones por el Covid-19

La petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell anunció una serie de medidas de reducción de costos e inversiones de capital con el objetivo de aumentar la resiliencia de la compañía en un contexto marcado por la propagación de la epidemia de coronavirus, así como por el desplome de los precios del petróleo y un fuerte incremento de la oferta de crudo.

De este modo, la multinacional pretende llevar a cabo una reducción de entre US$ 3 mil millones y US$ 4 mil millones de sus costos operativos subyacentes en comparación con 2019, así como recortar su gasto de capital en menos de US$ 20 mil millones, frente a los planeados US$ 25 mil millones.

Londres estudia nacionalizar British Airways y romper alianza IAG

El gobierno británico de Boris Johnson estudia fórmulas para comprar participaciones significativas en las grandes aerolíneas del Reino Unido ante la crisis que vive el sector aéreo por el impacto del coronavirus. Una de las compañías afectadas sería British Airways, integrada en el grupo IAG -junto a Iberia, Vueling y Air Lingus-, cuya situación podría ser crítica. Otras empresas que también vivirían una seminacionalización serían Virgin Atlantic y easyJet.

Algunas fuentes indican que British podría estar perdiendo 200 millones de libras (US$ 232 millones) a la semana ante la caída de la demanda y el incremento de los costos. El 75% de todos los aviones de IAG están en tierra en estos momentos.

Airbus anula el dividendo de 2019 para defender su liquidez

Airbus anunció este lunes un agresivo plan de choque para hacer frente a la crisis del coronavirus. Lo hace entre fuertes caídas en bolsa y después de que su rival Boeing haya pedido US$ 60 mil millones de ayuda al gobierno estadounidense.

El plan de Airbus tiene como objetivo garantizar la liquidez. Las medidas más contundentes son la suscripción de una línea de crédito de 15 mil millones de euros y la retirada del dividendo récord de 1,8 euros para este año. También se suspenden aportes a fondos de pensiones, se adoptan medidas operativas y se eliminan las previsiones de 2020.

Facebook se suma a Netflix y YouTube al reducir calidad de videos en Europa

Facebook está reduciendo la calidad de transmisión de video en Europa para evitar forzar la conexión a Internet, ya que más personas se ven obligadas a quedarse en casa debido a la pandemia de coronavirus.

La compañía dijo que reduciría temporalmente las llamadas tasas de bits, que miden la cantidad de datos que se transfieren, en el continente, siguiendo movimientos similares de YouTube, Netflix y Amazon.

"Para ayudar a aliviar cualquier posible congestión de la red durante la crisis # COVID19, reduciremos temporalmente las tasas de bits para videos en Facebook e Instagram en Europa", tuiteó un portavoz de la compañía el domingo por la noche.

Apple elimina límites de compras online para iPhone en medio de epidemia de coronavirus

Apple eliminó el límite de dos dispositivos para las compras en línea en el caso del iPhone, de acuerdo a una revisión de su página web, días después de que cambió sus procedimientos de pago en medio de la pandemia del coronavirus.

Los menús de compras en las tiendas en línea desde Estados Unidos a Hong Kong y China continental ahora permiten a los clientes comprar más de 10 dispositivos. Las limitaciones se mantienen para algunos iPad y modelos de Macbook.

Este mes, Apple dijo que cerraría todas sus tiendas físicas fuera de China, Taiwán, Hong Kong y Macao, cambiando las compras a su sitio web.

Deutsche Bank cerrará casi la mitad de sus sucursales a partir del martes

Deutsche Bank anunció que cerrará temporalmente el 40% de sus sucursales ante la propagación del coronavirus en Alemania.

A partir del martes, 210 de las 500 sucursales nacionales de Deutsche cerrarán con el objetivo de proteger a los empleados, clientes y socios comerciales de la infección.

Deutsche Bank dijo que su objetivo es ser accesible para todos los clientes en toda Alemania. Proporcionará efectivo a todos sus cajeros automáticos y dijo que los clientes que necesitan asesoramiento pueden usar otras sucursales o llamar por teléfono.