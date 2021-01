Delta espera volver a ser rentable en segundo semestre por impacto positivo de la vacuna

Multinacionales

Socia de Latam Airlines prevé punto de equilibrio del negocio este año. En sus resultados dijo que redujo a la mitad sus pérdidas y la quema de efectivo.

"Nuestros resultados del trimestre de diciembre cerraron el año más difícil en la historia de Delta". Así inició Ed Bastian, CEO de Delta Air Lines, el comunicado en el que informó los resultados de la compañía para el cuarto trimestre y para todo 2020.

Sin embargo, se mostró optimista en medio de los desafios para este 2021. "Este será un año de recuperación y un punto de inflexión que dará como resultado un Delta aún más fuerte, que regresará al crecimiento de los ingresos, la rentabilidad y la generación de efectivo libre", apuntó.

De esta forma, la socia de la chilena Latam Airlines indicó que redujo a la mitad su quema de efectivo, así como también sus pérdidas entre octubre y diciembre. Un logro, dijeron posteriormente los ejecutivos de la firma en una conferencia con inversionistas, considerando el escenario que, especialmente las aerolíneas, atravesaron por la pandemia.

Mirada en positivo

Aunque Bastian reconoció que enfrentarán meses difíciles en el futuro, apuntó a una recuperación impulsada por las vacunas para el Covid-19.

En línea estuvo el presidente de Delta, Glen Hauenstein, quien apuntó en la llamada: "La primera parte del año se caracterizará por una recuperación de la demanda entrecortada y una curva de reserva que permanece comprimida, seguida de un punto de inflexión y, finalmente, una recuperación sostenida de la demanda a medida que la confianza del cliente gana impulso, las vacunas se generalizan y las oficinas vuelven a abrir".

Así, Delta espera alcanzar un punto de equilibrio en el segundo trimestre de este año, aunque reconoce que los viajes de negocios internacionales tardarán al menos un año más.

De cumplirse esa proyección la firma volvería a ser rentable en el segundo semestre cuando la recuperación sea más palpable. "Para el verano, esperamos volver a la rentabilidad", dijo Bastian.

El cuarto trimestre cerró con US$ 16.700 millones en liquidez.

Hasta ahora, Delta es la única de la industria en estadounidense en proyectar con precisión el flujo de efectivo en un entorno operativo que cambia rápidamente. Ni United ni American Airlines han dado fecha aún sobre cuándo esperaban alcanzar el punto de equilibrio.

Te puede interesar: Aerolínea revela que estudio de Harvard da cuenta que probabilidad de contraer Covid-19 en vuelos es de menos del 1%

Detalles financieros

Aun así, en el período, la firma perdió US$ 755 millones -frente a una ganancia de US$ 1.100 millones en mismo lapso de 2019- y en el acumulado anual, la cifra récord se ubicó US$ 12.390 millones.

En tanto, los ingresos totales cayeron un 65%, desde los US$ 11.440 millones del cuarto trimestre de 2019, a US$ 3.970 millones. Este último dato estuvo por encima de lo esperado por el mercado y se vio impulsado por la venta de refinerías a terceros.

En cuanto a la quema de efectivo, que había alcanzado los US$ 24 millones diarios en el trimestre previo, la principal aerolínea de Estados Unidos por capitalización bursátil, promedió US$ 12 millones por día en los tres meses hasta diciembre.

En otras proyecciones, que forman parte de las señales del mercado, la firma dijo que proyecta que los asientos que tiene disponibles para vender en vuelos se reducirán un 55% en este trimestre, en comparación con el mismo período en 2019.

Las acciones de la compañía con sede en Atlanta cerraron ayer con un avance de 2,6%.