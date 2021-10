Multinacionales

La socia de Latam Airlines había acumulado cinco pérdidas trimestrales consecutivas después de que la pandemia golpeara en marzo de 2020 y acabó con la demanda mundial de viajes.

Delta Air Lines anunció este miércoles sus resultados para el tercer trimestre del año, periodo en el que logró sus primeras ganancias desde el inicio de la pandemia. Aun así, advirtió que espera registrar pérdidas en el cuarto trimestre en medio del alza de los precios del combustible para aviones, impulsados ​​por el costo del petróleo.

La aerolínea socia de Latam Airlines registró una ganancia operativa de US$ 1.500 millones entre julio y septiembre, esto ya sin contar con las ayudas estatales. En cuanto a los ingresos netos, la firma obtuvo US$ 194 millones, o US$ 0,30 por acción. Los analistas esperaban US$ 0,17, según el promedio de estimaciones compiladas por Bloomberg.

"Nuestro trimestre de septiembre marcó un hito importante en nuestra recuperación, con nuestra primera ganancia trimestral desde el inicio de la pandemia", dijo Ed Bastian, director ejecutivo de Delta. "Nuestros ingresos alcanzaron dos tercios de los niveles de 2019 gracias al desempeño operativo líder en la industria que nuestra gente logró durante un ajetreado verano (boreal), lo que demuestra una vez más por qué son los mejores en el negocio".

Delta había acumulado cinco pérdidas trimestrales consecutivas después de que la pandemia golpeara en marzo de 2020 y acabó con la demanda mundial de viajes.

También te puede interesar: JPMorgan da inicio a la temporada de resultados en Wall Street con un fuerte salta de sus ganancias

Dificultades por venir

Pese al buen desempeño de la compañía y de las buenas perspectivas que está viendo la industria respecto de la recuperación de la demanda con miras a las vacaciones de invierno, la aerolínea estadounidense sinceró que los mayores costos del combustible para aviones tendrá efecto negativo en las cifras del trimestre en curso.

"Si bien la demanda continúa mejorando, el reciente aumento de los precios del combustible presionará nuestra capacidad para seguir siendo rentables durante el trimestre de diciembre. A medida que avanza la recuperación, confío en nuestro camino hacia la rentabilidad sostenida a medida que continuamos brindando el mejor servicio para nuestros clientes", apuntó el CEO.

La firma proyectó que el precio del crudo subirá hasta un promedio de US$ 2,40 el galón, frente a los US$ 1,94 del tercer trimestre.

"Eso limitará nuestra capacidad para registrar ganancias en el trimestre. Con estos niveles de combustible actuales, parece que tendremos una pérdida modesta", agregó Bastian.

También te puede interesar: American Airlines registra "el mejor septiembre de su historia" en medio de robusta recuperación