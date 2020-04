Delta y American acumulan US$ 11.200 millones de la ayuda financiera del Tesoro de EEUU

Multinacionales

Las principales aerolíneas de Estados Unidos detallaron ayer el acuerdo alcanzado con el Departamento del Tesoro para recibir ayuda financiera que les permita afrontar la crisis del Covid-19.

Delta, la mayor compañía de la industria en valor bursátil, detalló que recibirá US$ 5.400 millones que, "junto con las medidas de autoayuda que hemos tomado, evitarán las suspensiones laborales y reducciones de las tasas de pago hasta finales de septiembre, a pesar de la caída del 95% que hemos visto en el tráfico de pasajeros".

Según explicó el CEO, Ed Bastian, en una carta a empleados, el pago incluye un préstamo sin garantía de 10 años a bajo interés por US$ 1.600 millones, a lo que se suma la opción de que EEUU compre cerca de un 1% de sus acciones a US$ 24,39 por papel durante cinco años.

En tanto, American Airlines recibirá una subvención de US$ 5.810 millones y la compañía emitirá un "préstamo a plazo fijo no garantizado a baja tasa de interés por un monto de capital de US$ 1.713 millones", con vencimiento a 10 años.

El acuerdo también incluye que la firma deberá destinar la subvención "exclusivamente para la continuación del pago de los sueldos, salarios y beneficios de los empleados; y se prohibe la recompra de acciones comunes y el pago de dividendos hasta el 30 de septiembre de 2021".