El grupo Walt Disney anunció este jueves que cerró su año fiscal 2020 con unas pérdidas netas de US$ 2.832 millones, frente a los beneficios netos de US$ 10.425 millones logrados en el mismo periodo del años pasado, debido a la crisis desataca por la pandemia de la Covid-19, pero con una cartera de 73 millones de suscriptores en su plataforma en línea "Disney+", que cumple un año.

En un comunicado, la compañía señala que la pérdida neta anual por acción fue de US$ 1,57 frente a los US$ 6,27 de beneficio del año pasado.

Los ingresos en estos doce últimos meses se situaron, por su parte, en los US$ 65.388 millones, un 6 % menos que los US$ 69.607 millones logrados en 2019.

Con respecto al cuarto trimestre de su ejercicio fiscal de 2020, el que más seguían los analistas de Wall Street, las pérdidas netas fueron de US$ 710 millones, mientras que en el mismo periodo del año anterior el imperio del entretenimiento cerró con unos beneficios de US$ 777 millones.

Las pérdidas también afectaron a sus acciones que, en entre julio y septiembre, se dejaron US$ 0,39 frente a las ganancias de US$ 0,43 logradas en el mismo periodo de 2019.

Los datos, difundidos al cierre de Wall Street, superaron pese a todo las expectativas de los analistas que habían adelantado que las pérdidas por acción en el cuarto trimestres de 2020 si situarían en torno a los US$ 0,70.

El comportamiento de la empresa por encima de lo esperado animó a los inversores y los títulos de Disney subían en torno al 6 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre del parqué neoyorquino.

En su informe, Walt Disney, que cotiza en el Dow Jones de Industriales, aseguró que su servicio de televisión a la carta "Disney+" tiene en la actualidad 73 millones de suscriptores de pago.

En este sentido, el director ejecutivo de Walt Disney, Bob Chapek, aseguró que "el verdadero punto brillante ha sido nuestro negocio directo al consumidor, clave para el futuro de nuestra empresa, y en este aniversario del lanzamiento de Disney+ nos complace informar que, al final del cuarto trimestre, el servicio tenía más de 73 millones de suscriptores de pago, superando con creces nuestras expectativas en solo su primer año".

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 ha impactado significativamente a sus parques recreativos en Estados Unidos y otras partes del mundo, como París, Shangai, Japón y Hong Kong.

Mientras algunos de ellos como los de California y París se encuentran cerrados, otros han podido reabrir con limitaciones.

Según la compañía, en el cuarto trimestre de su año fiscal, estos cierres han causado unas pérdidas de en torno a los US$ 2.400 millones.

En concreto, el servicio de Parques, Servicios y Productos logró en los últimos doce meses US$ 16.502 millones de ingresos, frente a los US$ 26.225 millones del mismo periodo de 2019, es decir un 37 % menos.

"Incluso con la interrupción causada por la covid-19, hemos podido administrar de manera efectiva nuestros negocios y al mismo tiempo tomar medidas audaces y pasos para posicionar a nuestra empresa para un mayor crecimiento a largo plazo ", dijo a este respecto Chapek.