Dropbox inscribe su apertura a bolsa en el Nasdaq y podría convertirse en el mayor debut bursátil de una tecnológica en EEUU

Dropbox, una compañía que ofrece servicios para compartir archivos, se inscribió para una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones en Estados Unidos.

La firma registró ante el regulador una operación por un valor de US$ 500 millones, que es un monto genérico y que probablemente podría cambiar.

Dropbox registró pérdidas por US$ 112 millones el año pasado sobre ingresos por US$ 1.100 millones, según el documento presentado hoy. En 2016 la empresa anotó una pérdida de US$ 210 millones con ingresos por US$ 845 millones.

Dropbox, que fue valorizada en US$ 10 mil millones tras una ronda de levantamiento de capital en 2014, podría ser una de las mayores firmas tecnológicas de Estados Unidos en abrirse a bolsa en ese país en los últimos años.

First Data Corp. se listó en bolsa en 2015 con un valor de mercado de cerca de US$ 14 mil millones, la mayor OPI de este tipo en los últimos cinco años.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Allen & Co. serán las empresas encargadas de gestionar la oferta.

La empresa pretende abrirse a bolsa en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo DBX.