Dueña de Snapchat se dispara en bolsa tras reportar ingresos mayores a los esperados

Multinacionales

En forma separada, se conoció que el multimillonario príncipe suadita Alwaleed Bin Talal invirtió US$ 250 millones en una participación de 2,3% en la firma.

Snap, dueña de la popular aplicación Snapchat, superó las proyecciones de los analistas al registrar ingresos por US$ 262,3 millones en el segundo trimestre, un alza de 44% respecto de igual período de 2017.

Expertos de la industria consultados por Bloomberg esperaban en promedio ventas por US$ 249,8 millones.

El balance apunta a un repunte en la demanda por publicidad móvil, pese a que la firma anunció que el número de usuarios diarios llegó a 188 millones, lo que se compara con los 193 millones que esperaban los analistas. La cifra representa una caída de 2% frente al primer trimestre, su primer retroceso hasta la fecha.

La firma destacó en cambio que los usuarios mensuales, un dato que nunca antes había reportado, siguen creciendo de manera estable.

Las acciones de Snap se dispararon hasta 14% tras los anuncios, en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Tras un turbulento primer año como empresa transada en bolsa, Snap finalmente está comenzando a dar señales de estabilidad.

La firma tecnológica informó también por primera vez un pronóstico de ingresos futuros, anticipando ventas por entre US$ 265 millones y US$ 290 millones en el tercer trimestre. Eso está en línea con las expectativas del mercado, que apuntan a ingresos en torno a US$ 289,9 millones.