EEUU agrega a WeChat y AliExpress en la lista de mercados notorios en piratería

Estados Unidos agregó a la plataforma de mensajería china WeChat y al marketplace en línea AliExpress a su lista de mercados notorios de falsificación y piratería, una compilación anual de los peores abusadores y falsificadores de propiedad intelectual.

AliExpress, propiedad de Alibaba Group Holding Ltd., y WeChat de Tencent Holdings Ltd. son "dos importantes mercados en línea con sede en China que, según se informa, facilitan una importante falsificación de marcas registradas", dijo la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en un comunicado el jueves.

El USTR comenzó a publicar la lista independiente anual en 2011 para aumentar la conciencia pública y ayudar a los operadores del mercado y los gobiernos a priorizar los esfuerzos de aplicación de la propiedad intelectual. La revisión de 2021 identifica 42 mercados en línea y 35 mercados físicos que, según se informa, participan o facilitan la falsificación sustancial de marcas registradas o la piratería de derechos de autor.

Herramienta útil

La lista ha demostrado ser útil para lograr que las empresas, en particular las más grandes, hagan más para luchar contra la piratería y la falsificación, dijo Robert Holleyman, quien ayudó a supervisar la lista como representante comercial adjunto de EE. UU. durante la presidencia de Barack Obama.

"Conduce a compartir las mejores prácticas sobre cómo las empresas pueden lidiar con lo que será un desafío cada vez mayor, que son los falsificadores, los malos actores que usan estas plataformas", dijo en una entrevista Holleyman, ahora presidente y director ejecutivo de la ley. firma Crowell and Moring LLP. Para los falsificadores, "las herramientas para evadir el control y el escrutinio continúan creciendo cada año".

Pinduoduo Inc., uno de los minoristas en línea más grandes de China, sigue apareciendo en la lista después de haber sido incluido por primera vez en 2019. Taobao de Alibaba, junto con el servicio de almacenamiento en la nube de Baidu Inc. Baidu Wangpan y el proveedor de servicios de comercio electrónico DHgate.com Inc. también sigue en la lista. Se incluyen nueve mercados físicos ubicados dentro de China que son conocidos por la fabricación, distribución y venta de productos falsificados.