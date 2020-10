Multinacionales

El Departamento de Justicia investiga a la firma por abuso de poder en sus negocios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda antimonopolio contra Google, de Alphabet, acusando al motor de búsqueda más grande del mundo de abusar de su poder de monopolio. La medida es la acción legal de protección de la competencia más importante contra una empresa estadounidense en más de dos décadas, y posiblemente del siglo.

Google controla alrededor de 90% del mercado de búsquedas en línea en EEUU y a la denuncia se unieron 11 fiscales generales estatales republicanos. Las acciones del gigante tecnológico cayeron menos de 1% a las 9:30 a.m. en Nueva York y, a esta hora, suben cerca de un 1%.

La denuncia es la primera fase de lo que se perfila como una ofensiva de múltiples aristas contra Google. Ken Paxton, fiscal General de Texas está preparando una demanda contra la empresa por su conducta en el mercado de la publicidad digital, donde controla gran parte de la tecnología utilizada por los anunciantes y editores para comprar y vender anuncios gráficos en la web.

El motor de búsqueda de Google genera la mayor parte de los ingresos de la compañía y ha financiado la expansión en la división de correo electrónico, video en línea, software para teléfonos inteligentes, mapas, computación en la nube, vehículos autónomos y publicidad gráfica. El motor de búsqueda influye en el destino de miles de empresas online, que dependen de la firma para ser visibles para los usuarios.

Google comenzó a dominar las búsquedas en línea hace 20 años con un algoritmo que ofrecía mejores resultados que los de otros buscadores. Desde entonces también ha confiado en acuerdos exclusivos y sus propios productos, como su sistema operativo móvil Android, para ser la opción de búsqueda predeterminada para millones de usuarios. Eso le ha dado una ventaja insuperable sobre sus rivales, según los críticos.

Si bien no es ilegal ser un monopolio según la ley de EEUU, es una violación que una empresa dominante se involucre en una conducta excluyente para proteger o fortalecer su poder de mercado.

El caso del Departamento de Justicia, al que se unieron Texas y otros 10 estados, es el primero en surgir de una investigación de algunas de las empresas de tecnología más grandes iniciada por el fiscal general, William Barr, hace casi 15 meses. Es la demanda antimonopolio más importante desde que EEUU presentó un caso contra Microsoft en 1998, y marca un cambio radical desde el enfoque mayoritariamente laissez-faire del gobierno hacia los gigantes tecnológicos del país.

Barr le había dado una alta prioridad al caso de Google y había asignado a su segundo a bordo para que lo supervisara.

Otros casos

Además del caso que está desarrollando Texas, otro grupo de fiscales generales estatales está llevando a cabo una investigación separada sobre el negocio de búsqueda de Google, incluidas las acusaciones de que violó las leyes antimonopolio al favorecer sus propios servicios de búsqueda especializados sobre ofertas de rivales como Yelp.

Los casos contra Google podrían ir seguidos a fines de este año de un caso de la Comisión Federal de Comercio, junto con fiscales generales estatales, contra Facebook. En el Congreso, el representante David Cicilline tiene la intención de impulsar una legislación para frenar el dominio de los gigantes tecnológicos tras los hallazgos de una investigación que mostró que Google, Facebook, Apple y Amazon.com abusaron de su poder en la economía digital al impedir el ingreso de la competencia.

Los desafíos combinados podrían alterar la forma en que las empresas hacen negocios. Si el gobierno prevalece, los gigantes tecnológicos incluso podrían disolverse, lo que recuerda la forma en que las cruzadas antimonopolio de principios del siglo XX llevaron a la ruptura de Standard Oil en 1911.

El presidente, Donald Trump, ha criticado repetidamente a las empresas tecnológicas estadounidenses, lo que ha expuesto al Departamento de Justicia a recibir críticas acerca de que el caso contra Google tiene motivaciones políticas.

Se espera que Google se enfrente y no escatime en gastos con su defensa. Su matriz, Alphabet, es una de las empresas más ricas del mundo, con un valor de mercado de aproximadamente US$1 billón y ventas proyectadas para 2020 de US$ 142.000 millones.

En audiencias y presentaciones judiciales, la empresa ha dicho que se enfrenta a fuertes rivales en todos sus mercados. Ha argumentado que la competencia ha ayudado a reducir el costo de los anuncios en línea en los últimos años y ha destacado el dinero que genera para los editores y las pequeñas empresas.

El informe antimonopolio de la Cámara encontró que Google ha podido poner barreras a la competencia al convertirse en el motor de búsqueda predeterminado en los navegadores de Internet de computadores de escritorio y de dispositivos móviles. En los navegadores de computadores de escritorio, la búsqueda de Google tiene una ubicación predeterminada en Google Chrome, Safari de Apple y Firefox de Mozilla, que asciende a 87% del mercado, según el informe.

En dispositivos móviles, la búsqueda de Google controla esencialmente todo el mercado porque es la búsqueda predeterminada en su sistema operativo Android y en el sistema operativo iOS de Apple. Paga a Apple aproximadamente US$ 8.000 millones al año por el privilegio, según estimaciones de analistas de Sanford C. Bernstein. Y ese no es el único acuerdo de este tipo. Google también tiene acuerdos con Firefox de Mozilla, así como con fabricantes de teléfonos, incluido Samsung Electronics.