El adiós de Toys “R” Us: deudas, comercio online y guerra de precios derrotan al gigante del juguete

El golpe también es duro para el negocio de fabricantes como Hasbro, Mattel y Lego, que luchan con las nuevas tendencias de consumo de los niños.

El retail tradicional parece estar desvaneciéndose. Espacios vacíos en tiendas reinan en calles y centros comerciales de Estados Unidos. El rápido avance del comercio online ha dejado en vilo a grandes firmas, que no han podido adaptarse al poder de las ventas por Internet.

La semana pasada, el gigante de los juguetes Toys “R” Us pasó a engrosar la lista de las empresas que han anunciado el cierre de sus puertas y, en este caso particular, deja a los fabricantes más reconocidos como Mattel, Hasbro y Lego sin una de sus vitrinas más importantes en la primera economía del mundo.

Aunque la medida no fue exactamente sorpresiva, dado que la cadena se había declarado en bancarrota en septiembre y había anunciado en enero el cierre de al menos 182 tiendas, representa una gran pérdida para quien otrora logró ser modelo de la industria de los juguetes y, hasta hace dos años, se preparaba para salir a bolsa.

Sin embargo, una dura temporada navideña complicó sus planes de reestructurar su deuda y, ahora, deberá decir adiós.

¿Qué pasó?

La semana pasada, el director ejecutivo, Dave Brandon, dio la noticia a sus más de 30 mil empleados. Tras 70 años en el mercado y 1.700 tiendas en EEUU, Toys “R” Us anunció que cerrará sus más de 800 locales aún en pie.

La implacable competencia de Amazon, la guerra de precios de operadores como Walmart y Target, además de una deuda de más de US$ 5 mil millones, habían terminado por hacer mella en la cadena.

En septiembre –poco antes de la crucial temporada navideña- la firma se acogió a quiebra, bajo el Capítulo 11, con la esperanza de regresar mejor que nunca.

Pero los planes fallaron. Batallas entre la directiva y acreedores empezaron a desencadenarse y los prestamistas a demandarle a Brandon que clausurara sus establecimientos para contener el daño.

En Nueva York desapareció la icónica tienda de Times Square que tenía una noria y un dinosaurio a tamaño real en su interior, para dar paso a un local mucho más pequeño.

En poco tiempo, los proveedores comenzaron a enviar menos juguetes a la cadena, por temor a que no les pagaran, y a volcarse a Amazon y a grandes operadores para ofrecer sus productos.

Una vitrina menos

El golpe también es grande para el negocio de los fabricantes de juguetes, que también están tratando de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo de los niños, que prefieren dispositivos electrónicos a juguetes o muñecas.

Ahora deberán enfrentar no poder contar con una de sus mayores vitrinas. La facturación de Toys “R” Us representaba el 15% del sector y sus tiendas eran una de los principales canales de ventas.

Mattel, que reportó sorprendentes pérdidas el último trimestre, señaló a la firma como responsable de sus números rojos. En tanto, Hasbro, su rival, también declaró una caída sorpresiva de sus ventas en el último período. Ambos han empezado a ver a Walmart como aliado, donde sus ventas se han duplicado.

¿Quién se quedará con las tiendas?

El colapso de Toy "R" Us deja millones de metros cuadrados en inmuebles en un mercado ya copado de vacantes. En 2017, el ritmo de clausura de establecimientos en EEUU alcanzó su máximo desde la recesión.

El gigante de juguetes tiene cientos de espacios de todo tipo y todo tamaño en el país, muchos de ellos en manos de inmobiliarias que arriendan los espacios a la cadena y que ahora podrían verse afectados por el exceso de oferta que harían caer el valor de las propiedades.

"Van a destinarlos a usos muchos menos lucrativos por metro cuadrado que lo que había logrado la firma, lo que significa que habrá que cobrar menos por concepto de arriendo", explicó Jan Kniffen, consultor de retail y fundador de J. Rogers Kniffen Worldwide Enterprises. Dividir y conquistar puede ser la solución para gran parte del mercado inmobiliario, con múltiples negocios más pequeños como restaurantes o cines haciéndose con los grandes espacios dejados. Sin embargo, será potencialmente menos lucrativo para los propietarios.

Declive de un ícono

1948 Se funda Toys "R" Us como minorista de muebles para bebés.

1993 El negocio alcanza su cúspide.

2005 Un consorcio privado invierte US$ 1.300 millones en acciones para la compra apalancada del gigante por US$ 5 mil millones.

2005 Cierran 87 tiendas en EEUU y despiden a más de 5 mil personas.

2013 Último año en que la compañía registró una ganancia anual.

2017 Septiembre: Toys "R" Us se declara en quiebra. ​

2018 Enero: se anuncia el cierre de 182 tiendas en EEUU. ​

Marzo:​ Toys "R" Us anuncia su liquidación definitiva. Se espera la clausura de sus más de 800 tiendas.