El CEO de Delivery Hero se disculpa con inversionistas tras caída del 30% en bolsa y promete mantener el rumbo

Niklas Östberg, CEO de Delivery Hero -matriz de PedidosYa- pidió este jueves una disculpa a los inversionistas que han apostado por la compañía, luego de sufrir el mayor desplome bursátil de la historia.

"¡Hoy el precio de nuestras acciones cayó un 30%! ¡Realmente lo siento por todos los accionistas! Estoy en tu bote", dijo el ejecutivo en su cuenta de Twitter.

Today our share price dropped 30%! I’m truly sorry for all shareholders!😔 I’m in your boat. We will not change our strategy because of the drop but we will work even harder to prove our investment strategy is going to pay off. https://t.co/afkGmV6kSE