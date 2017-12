El esperado iPhone X decepciona en su primer mes de ventas

Multinacionales

Pese a la gran expectación que levantó su lanzamiento, el terminal ha tenido peor acogida que sus predecesores y algunos analistas ya apuntan que Apple recortará su previsión de venta.

Ha sido sin lugar a dudas la gran noticia tecnológica del año. El lanzamiento el pasado 3 de noviembre del iPhone X, el terminal con el que Apple quiere conmemorar el aniversario de su producto estrella, levantó una enorme expectación. Las reservas se agotaron en unas pocas horas y la enorme demanda obligó a los de Cupertino a retrasar varias semanas la recepción del teléfono debido a la falta de stock disponible. Poco ha importado su precio, sobre un millón de pesos, que lo convierten en el iPhone más caro de la historia.

Sin embargo, una vez pasada la euforia inicial, los analistas temen que la demanda del iPhone X se desinfle. Varias firmas de análisis, como Sinolink Securities o JL Warren Capital, apuntan a una demanda de entre cinco y diez millones de terminales menos que la prevista inicialmente para el primer trimestre de 2018, informa Bloomberg.

La caída refleja "una demanda débil debido al alto precio del iPhone X y a la falta de innovaciones interesantes", dijo la empresa de investigación con sede en Nueva York en una nota para clientes. Apple, que ha rechazado comentar estos datos, todavía no ha facilitado su previsión de ventas, algo que presumiblemente hará a principios del próximo año cuando publique los resultados financieros correspondientes al periodo septiembre-diciembre, su primer trimestre fiscal.

En previsión de una demanda menor a la estimada, las acciones de varios proveedores de Apple cayeron ayer martes por segundo día consecutivo. Entre ellos figura Foxconn, el encargado de fabricar los teléfonos, que según informa el periódico taiwanés Economic Daily News ha dejado de contratar trabajadores para su factoría de Zhengzhou (China), donde se ensambla el terminal.

La decepción es doble que ya que muchos analistas tenían la esperanza de que el iPhone X, el teléfono más novedoso que ha presentado el gigante de la manzana en años, impulsara las ventas del terminal que en los últimos años ha experimentado una cierta desaceleración provocada por la alta tasa de penetración de los smartphones en China, su principal mercado tras Estados Unidos.

De momento, lo poco que se sabe, según publica The Wall Street Journal, es que la acogida del iPhone X y de los iPhone 8 y iPhone 8 Plus es inferior a la de los lanzamientos de modelos anteriores. El diario calcula, en base a una encuesta realizada a 300 compradores del terminal, que las ventas combinadas de los tres modelos hasta el pasado 3 de diciembre representan un 69% del total de iPhone comercializados en EEUU.

Un porcentaje inferior al 91% que registraron los iPhone 6 y iPhone 6 Plus en sus primeros 30 días en las tiendas y al 73% de los iPhone 7 y iPhone 7 Plus . De ese 69%, un 30% corresponde al modelo X y el resto a los iPhone 8 y 8 Plus.