El exabrupto de Elon Musk que le costó US$ 2 mil millones a Tesla

En una discusión con analistas, el fundador y CEO de la empresa se negó a responder preguntas sobre las finanzas de la compañía que describió como "aburridas" y "secas".

Los inversionistas de Tesla muestran su nerviosismo por la situación financiera de la fabricante de autos eléctricos, luego de que el CEO y fundador de la compañía, Elon Musk, tuviera una discusión con analistas en una conferencia telefónica para presentar los resultados del primer trimestre.

La empresa superó las expectativas en ingresos y ganancias, pero los gastos también estuvieron por sobre las proyecciones, a medida que se acelera la producción del Modelo 3.

Pero las acciones reaccionaron notoriamente tras la llamada de anoche, cuando Musk se rehusó a detallar las posibles necesidades financieras de la empresa a futuro e interrumpió las preguntas de sus interlocutores, que, dijo, eran "aburridas" y "secas".

"Perdón. Siguiente, siguiente, siguiente. Las preguntas aburridas no son cool. Siguiente", dijo, frenando en seco un cuestionamiento sobre el gasto de capital de su compañía.

En cambio, durante 20 minutos, respondió preguntas de Galileo Russel, una personalidad de Youtube que hizo una campaña en Twitter para que se le permitiera interactuar con Musk en la llamada y que tiene acciones de Tesla. Sus preguntas se enfocaron en proyectos de largo plazo de la empresa.

El episodio hizo que las acciones cayeran casi 5% en las operaciones tras el cierre de la bolsa, borrando unos US$ 2.000 millones de capitalización bursátil de la compañía. Esta mañana, los títulos se hundían aún más, llegando a caer 6,4%.

La fabricante de automóviles eléctricos reportó ingresos de US$ 3.410 millones en el primer trimestre, por encima de las expectativas que apuntaban a US$ 3.220. Las pérdidas por acción se ubicaron en US$ 3,35, menores a lo esperado.

Tesla también aseguró que la empresa lograría fabricar 5.000 unidades del Modelo 3 a la semana en "cerca de dos meses".