El juego del calamar impulsa a Netflix: gana suscriptores y convence a inversionistas

Multinacionales

El lanzamiento de contenidos que estaban retrasados por efecto de la pandemia calmó las preocupaciones de una desaceleración prolongada. La compañía informó, además, ingreso al negocio lúdico.

La ajetreada lista de nuevos contenidos de septiembre cambió el curso del año para Netflix. Durante el tercer trimestre, la firma líder en streaming y pionera del mercado logró recuperar terreno en el apetecido campo de los usuarios pagos.

Entre julio y septiembre, añadió 4,4 millones de nuevos suscriptores pagos, frente a los 3,84 millones que esperaban los analistas. Con ello, los títulos llegaron a avanzar 0,8% en las operaciones fuera de rueda en una señal de que logró convencer -aunque sea por instantes- a los inversionistas de que aún puede seguir atrayendo público en medio de la férrea competencia de la industria.

A favor le jugó el lanzamiento de nuevos contenidos que estaban retrasados por efecto de la pandemia hasta la segunda mitad del año. Por ejemplo, el drama surcoreano Squid Game (El juego del calamar), que ha atraído a 142 millones de hogares alrededor del mundo, lo que lo convierte en el programa nuevo más visto en la historia de Netflix.

Y a esto se suman nuevas temporadas de las afamadas Casa de Papel y Sex Education.

Nuevo respiro

Luego de perder 430 mil clientes en EEUU y Canadá en los tres meses hasta junio, la empresa ha tomado un nuevo aire. Y es que, en los primeros seis meses de 2021, el servicio solo había logrado agregar 5,5 millones de clientes, la menor cantidad desde 2013.

Desde entonces, a los analistas les preocupaba que la desaceleración en este indicador se prolongara considerando que la producción de programas populares estaba en pausa.

Pero, una vez en curso los nuevos lanzamientos, la compañía ha hecho proyecciones atractivas para el mercado. Ahora, dijo que espera agregar otros 8,5 millones de personas durante el cuarto trimestre del año.

De esta forma, se ha puesto en camino de sumar más de 18 millones de clientes este año, aunque seguiría siendo la menor cantidad desde 2016. La pregunta para los inversionistas es si podrá mantener su crecimiento en Asia y Europa en los próximos años.

Otra forma de medir

En el desglose de los resultados financieros, Netflix informó que las ganancias por acción se ubicaron en US$ 3,19 por papel, frente a los US$ 2,56 que proyectaba el mercado. Los ingresos, en tanto, sí quedaron en línea con lo estimado, en US$ 7.480 millones, que se traducen en un alza de 16%.

En paralelo, la empresa también anunció que comenzará a usar nuevas métricas, como por ejemplo, informar las horas vistas en lugar de la cantidad de cuentas que estuvieron conectadas.

La compañía dijo en una carta a los inversionistas que esto "coincide con la forma en que los servicios externos miden la visualización de televisión y otorgan el crédito adecuado a la repetición".

Además, publicará métricas de títulos con mayor regularidad fuera de su informe financiero trimestral y dará un impulso a los juegos. Con esto, se abre un nuevo camino -aunque aún está en pruebas- de ofrecer actividades lúdicas en las suscripciones, sin anuncios ni compras dentro de la app.

En otro tema, Netflix no abordó la controversia sobre las bromas del comediante Dave Chappelle sobre personas homosexuales y trans en un nuevo especial de stand-up. Este tema ha generado malestar en muchos de los empleados y filtración de documentos de la empresa que desencadenaron el despido de un trabajador esta semana. Algunos de los socios creativos de Netflix planearon protestar frente a sus oficinas de Hollywood ayer en solidaridad con esas comunidades.