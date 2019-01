El troleo de Burger King a Trump que podría salirle caro a la cadena

Multinacionales

Se nos han acabado las "hamberders", publicó la cadena de Twitter, burlándose de un error del mandatario.

Burger King se burló del presidente Donald Trump por su tweet sobre encargar 1.000 hamburguesas para el equipo de los Tigres de la Universidad de Clemson, en visita oficial a la Casa Blanca, tras ganar el campeonato de fútbol americano colegial.

Por un error de tipeo, Trump escribió "hamberders" en vez de hamburguesas, lo que fue corregido rápidamente. Pero Burger King se apresuró a lanzar su propio tweet: "Debido al gran pedido encargado ayer, se nos han acabado las hamberders. Hoy solo servimos hamburguesas"

Burger King dijo que su tweet era divertido, pero algunos expertos en marketing piensan que la medida no fue acertada.

Laura Ries, una consultora de marketing con sede en Atlanta, señaló que entiende a las empresas que desean ser parte de la conversación en las redes sociales. Pero deben mantener el mensaje positivo, no burlarse. "Es totalmente el tono equivocado. No es gracioso. Es malo", dijo. "No importa lo que pienses del presidente, sigue siendo el presidente", señaló a AP.

Burger King respondió que "lleva el pulso de la cultura pop" y quiere ser parte de los temas de tendencia. También dijo que estaba orgulloso de que sus hamburguesas fueran servidas al equipo de fútbol.

"Nos gusta bromear juguetonamente con lo que dicen los medios de Internet y las noticias, pero nunca ser mal intencionados", dijo la compañía en un comunicado.

Burger King no es la única compañía que ha troleado a Trump en Twitter. La semana pasada, Columbia Sportswear tuiteó un mensaje de su CEO: "Hacer los parques de América abiertos otra vez", en referencia al eslogan de campaña del mandatario “Hacer a América grande, otra vez”, y una crítica al cierre de las agencias públicas debido a una confrontación entre el presidente y la oposición demócrata por el financiamiento para el muro en la frontera con México.

En 2017, el vodka Smirnoff publicó afiches que decían: "Hecho en Estados Unidos. Pero nos encantaría hablar sobre nuestros lazos con Rusia bajo juramento", en relación a la investigación por los vínculos de la campaña electoral de Trump con el gobierno ruso.

Las empresas que se desvían hacia la política se arriesgan a alienar a los clientes o incluso a Trump. Burger King podría no ser servido en el próximo banquete de la Casa Blanca, dijo Ries.

Algunos seguidores de Twitter criticaron a Burger King. Pero a otros les gustó tanto el tweet que celebraron con un almuerzo en Burger King el martes.

Robert Passikoff, consultor de marketing y fundador de Brand Keys, sospecha que el tweet no tendrá un impacto duradero. A veces, dijo, es fundamental que una marca use Twitter para interactuar con los clientes y cambiar de actitud, como cuando trata de recuperarse de un susto de intoxicación alimentaria. El tweet de Burger King no tiene ese tipo de peso, dijo.