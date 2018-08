Elon Musk sacude a Wall Street: planea sacar a Tesla de la bolsa en mayor compra apalancada de la historia

Multinacionales

Las acciones de la compañía fueron suspendidas tras dispararse 8,5%. Con su solo comentario en Twitter, el patrimonio del multimillonario fundador de la compañía se disparó en cerca de US$ 1.125 millones.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla se dispararon hoy, luego de que su director ejecutivo y fundador, Elon Musk, comentara a través de Twitter sus planes para deslistar a la compañía de bolsa, en una operación que podría marcar la mayor compra apalancada de la historia.

Musk aseguró que el financiamiento para deslistar las acciones ya estaría asegurado a un precio de US$ 420 por papel, lo que valorizaría a la firma en US$ 82.000 millones, incluyendo deuda. Como Musk posee casi 20% de la compañía, serían necesarios US$ 66.000 millones para completar la transacción, lo que excedería la compra apalancada de Texas TXU, antes de la crisis financiera en 2007, y que tenía el récord anterior.

Las acciones de Tesla se dispararon hasta 8,5% antes de ser suspendidas a las 2:08 pm, lo que elevó el patrimonio del empresario en US$ 1.125 millones, superando los US$ 25 mil millones. Tras restablecer las cotizaciones, sin embargo, los títulos siguieron su camino ascendente, escalando a esta hora 11%.

La noticia se suma además a las versiones publicadas por Financial Times, que aseguran que un fondo soberano de Arabia Saudita ha adquirido una participación en la empresa de poco menos de 5% por US$ 2 mil millones.

Tesla y Musk han enfrentado críticas en las últimas semanas por parte de los inversionistas que exigen mayores ganancias y que están descontentos con el ritmo al que el empresario está quemando su caja de efectivo, con nuevos proyectos y adquisiciones.

Un gran grupo de inversionistas viene apostando consistentemente en contra de la acción, lo que les ha ocasionado millonarias pérdidas, luego de que los últimos resultados superaran las expectativas.

Fraude de valores

Fuentes en la industria, sin embargo, han criticado las declaraciones de Musk, señalando que podrían ser consideradas como fraude de valores al manipular al mercado, comentó la cadena CNBC citando al expresidente de la Secturities and Exchange Commission (SEC), el principal regulador del mercado de valores, Harvey Pitt.

Aunque Musk precisó que no hay una decisión definitiva ni una fecha concreta, y pese a que un sondeo de la cadena de noticias entre las principales entidades financieras de Wall Street no reveló movimiento para una operación de este tipo, la propia CNBC dijo haber tenido acceso a un correo electrónico interno de Tesla que confirmaría los planes.