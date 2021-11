Evergrande: Las acciones saltan a última hora a medida que las unidades de grupo se recuperan

Multinacionales

Las acciones de China Evergrande Group subieron en las operaciones de la tarde junto con las de sus unidades de administración de propiedades y vehículos eléctricos. Los operadores lucharon por precisar las razones de las ganancias, que se redujeron hacia el cierre.

Evergrande subió hasta un 11% antes de cerrar un 6,6% a 2,93 dólares de Hong Kong justamente en esa jurisdicción. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. subió un 15%. Evergrande Property Services Group Ltd. repuntó un 8,4%.

Hubo múltiples operaciones en bloque realizadas después de las 2:40 pm hora local del martes, con una sola operación de casi 1,9 millones de acciones de Evergrande cruzando a HK $ 2,93 cada una.

"Hay muchas operaciones en bloque en unos pocos minutos, por lo que el mercado se pregunta qué está pasando", dijo Jackson Wong, director de gestión de activos de Amber Hill Capital Ltd. "Es realmente difícil de decir, pero el mercado está muy emocionado".

Las acciones de Evergrande por valor de casi US$ 1.000 millones aparecieron en el Sistema Central de Compensación y Liquidación de Hong Kong el viernes, una señal de que el fundador Hui Ka Yan podría estar comprometiendo parte de su participación como garantía para préstamos. El grupo ha estado luchando por recaudar fondos para pagar deudas en medio de una restricción de liquidez en toda la industria.

HengTen Networks Group Ltd. subió un 25%. La acción ha subido un 115% en cuatro días después de que Evergrande acordó vender la totalidad de su participación del 18% en la empresa con un descuento. Como resultado, el comprador está sentado sobre enormes ganancias en papel.

Los bonos en dólares de Evergrande se mantuvieron en silencio, con su nota de 8,75% con vencimiento en 2025 prácticamente sin cambios a 23,4 centavos por dólar, según datos compilados por Bloomberg.