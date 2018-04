Facebook inmune a escándalo: resultados del primer trimestre estuvieron por sobre lo esperado

Multinacionales

La indignación por la filtración de datos no afectó su desempeño. La red social registró 2.200 millones de usuarios activos mensuales, en línea con lo esperado, mientras que sus ingresos superaron las proyecciones.

Faceebook no dio señales de que el escándalo de filtración de datos de sus usuarios haya afectado sus resultados del primer trimestre. El dueño de la mayor red social del mundo reportó hoy sus cifras para los tres primeros meses del año y no hay indicios de que la polémica desatada por el caso de Cambridge Analytica haya afectado su desempeño.

Hay que recordar que la revelación de que los datos personales de 87 millones de usuarios fueron usados por la consultora política para apoyar la campaña de Donald Trump impulsó masivos llamados a cancelar las cuentas en marzo. Por eso, las últimas cifras eran esperadas con ansias por los analistas.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg, que incluso se vio obligado a dar explicaciones ante el congreso de EEUU sobre el caso, informó que sus usuarios activos mensuales llegaron a 2.200 millones en el primer trimestre, en línea con los 2.190 millones que esperaban los expertos.

La compañía reportó, además, por primera vez sus datos de usuarios activos diarios, una métrica que era ansiosamente esperada por los avisadores, y que igualaron exactamente los 1.450 millones proyectados por los expertos encuestados por Bloomberg.

En cuanto a ingresos totales, la firma tecnológica captó US$ 11.970 millones entre enero y marzo, un alza de 49% respecto de igual período del año anterior. La cifra superó los US$ 11.410 millones esperados por el mercado e incluso estuvo por sobre la proyección más alta para el indicador. Los ingresos por publicidad, en tanto, ascendieron a US$ 11.800 millones, y la publicidad vía móviles como porcentaje del total alcanzó el 91%.

"Facebook todavía tiene mucho espacio para seguir incrementando sus ingresos", comentó Mark Mahaney, analista de RBC Capital Markets, en un reporte a sus clientes. "Los avisadores siguieron gastando en la plataforma a máximos récord. Y nosotros creemos que las acciones que llevaron a estos ingresos hablan por sí solas", concluyó.

Las útilidades de la compañía, por último, ascendieron 63% hasta US$ 4.990 millones, equivalentes a US$ 1,69 por acción. Esto es 25% más que lo anticipado en la industria.

El mercado de inmediato hizo su diagnóstico. Tras la publicación de las cifras, las acciones de la compañía subieron 5% en las operaciones posteriores al cierre.

Algunos expertos, sin embargo, apuntaron que el punto más álgido del escándalo se concentró en la última parte del trimestre, y que su impacto puede no haberse notado todavía con claridad. Por eso llamaron a esperar hasta el próximo balance antes de sacar conclusiones definitivas.