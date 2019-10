Facebook registra ventas trimestrales récord en medio de polémicas e investigaciones

Multinacionales

Las ganancias de la red social subieron 19%, por sobre las expectativas, impulsadas por el crecimiento en la demanda por publicidad.

Las ventas del tercer trimestre de Facebook aumentaron 29%, más de lo proyectado, superando un período lleno de desafíos regulatorios y críticas al aumentar los ingresos publicitarios y agregar 35 millones de nuevos usuarios a su principal red social.

Las ventas alcanzaron los US$ 17.700 millones, por sobre la estimación promedio de los analistas de US$ 17.400 recompiladas por Bloomberg.

Las utilidades aumentaron 19% a US$ 6.090 millones, o US$ 2,12 por acción, dijo Facebook este miércoles en un comunicado. Eso superó las predicciones de US$ 1,91 por acción.

Los usuarios promedio mensuales de Facebook alcanzaron los 2.450 millones, en línea con lo esperado.

Las acciones del dueño de la red social subieron 2% en las últimas operaciones posteriores al cierre del mercado tras la publicación de las noticias.

Capeando la tormenta

Facebook está bajo investigación antimonopolio por parte de la Comisión Federal de Comercio de EEUU, el Departamento de Justicia y un amplio grupo de fiscales generales de EEUU. Sin embargo, las investigaciones no han asustado a los avisadores, y las ventas aumentaron a un máximo histórico para la compañía en un solo trimestre.

El crecimiento probablemente haya sido impulsado en parte por los anuncios dentro de su aplicación para compartir fotos de Instagram. La firma de investigación EMarketer estima que Instagram generará más de US$ 15 mil millones en ingresos publicitarios este año, frente a los US$ 9.100 millones de 2018, aunque Facebook no desglosa los resultados de ese negocio.

El analista de SunTrust, Youssef Squali, proyectó que el gasto en publicidad de Instagram creció 42% durante el mismo trimestre del año pasado, según una nota publicada antes del informe de ganancias. Los anuncios dentro de las historias de Instagram ahora también representan 20% de todos los ingresos de Instagram, agregó.