Facebook rompe récord: pierde US$ 124 mil millones en un día, casi la mitad del PIB de Chile

Multinacionales

Sólo Mark Zuckerberg borró de su cartera US$ 16 mil millones y con ello cayó tres posiciones en la lista de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, el impacto pudo ser peor.

Facebook está acostumbrado a marcar récords y no en vano ha pasado a ser considerada la mayor red social del mundo. Sin embargo, ayer alcanzó otro hito que, de seguro, su fundador y CEO, Mark Zuckerberg, hubiese preferido evitar: la mayor pérdida en capitalización bursátil en la historia de Estados Unidos.

En un abrir y cerrar de ojos, la tecnológica borró US$ 124 mil millones de su valor de mercado, casi un cuarto del total acumulado hasta junio (US$ 562.695 millones) y un poco menos de la mitad del Producto Interno Bruto de Chile (US$ 247 mil millones). El monto, además, supera el PIB de otros 134 países.

Las acciones cayeron ayer hasta 20%, luego de que los resultados del segundo trimestre entregados el día anterior, al cierre de las operaciones, decepcionaran al mercado. La compañía reportó entonces que el número promedio de usuarios visitando diariamente el portal crecieron menos de lo esperado y que tampoco logró cumplir con las estimaciones de ingresos para los tres meses hasta junio.

La firma arrastró además ayer al índice Nasdaq, dejándolo un 1,44% por debajo del cierre del día anterior.

Éste es sólo el primer golpe del escándalo de filtración de datos de la consultora Cambridge Analytica, que terminó afectando a más de 87 millones de personas. Y es que el miércoles Facebook advirtió a Wall Street que las cifras no mejorarán mucho en la segunda mitad de 2018.

Hito histórico

Los más de US$ 120 mil millones que desaparecieron de las arcas de la red social dejaron atrás a las históricas caídas diarias de acciones.

En medio de la crisis de la burbuja de las punto.com, en septiembre de 2000 Intel sentó un negativo precedente al eliminar US$ 91 mil millones de su capitalización.

En ese ranking, le sigue Microsoft con US$ 77.400 millones menos y luego Apple, que en enero de 2013 perdió US$ 60 mil millones. En quinto lugar está el registro de ExxonMobil, que en 2008 sufrió un retroceso de US$ 53 mil millones, según datos de Bloomberg.

Además, se puede decir que lo ocurrido con Facebook es casi cuatro veces la capitalización total de Twitter, que hoy presenta sus resultados trimestrales.

También es similar al valor bursátil de McDonald's y Nike, y mucho mayor que el de gigantes como General Electric, Goldman Sachs y BlackRock, o incluso que todo el mercado de acciones de Argentina.

Pero además es comparable con el Martes Negro de 1929, cuando el mercado de acciones estadounidense vio desaparecer US$ 14 mil millones que, en términos de dólar de hoy y ajustado por inflación, serían unos US$ 200 mil millones en pérdidas.

¿Cuánto perdió Zuckerberg?

Sólo Zuckerberg perdió ayer US$ 16 mil millones con la debacle de su compañía en la bolsa de Nueva York y con ello cayó tres posiciones, hasta el sexto lugar, en la lista de los hombres más ricos del mundo.

Sin embargo, el impacto en su bolsillo pudo haber sido peor. Y es que el CEO de la tecnológica había vendido al menos US$ 3.500 millones de sus acciones desde que se dio a conocer el escándalo de Cambridge Analytica el 17 de marzo de este año.

Aunque esta jugada coincide con el episodio de filtración de datos, Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan se habían comprometido en diciembre de 2015 a salir de la mayoría de sus papeles para invertir en causas filantrópicas.

Otros siete miembros de Facebook vendieron US$ 400 millones en estos meses, como parte de un plan de negociación predeterminado y anunciado en septiembre.

Poco margen de error

La brusca liquidación de ayer marcó el final de un mercado alcista de dos años en el que las cinco FAANGS -Facebook, Netflix, Amazon, Apple y Google- se habían movido al unísono, sugiriendo que los inversionistas habían empezado a diferenciar entre los grupos de Silicon Valley. "Hoy en día, hay un margen de error muy estrecho en tecnología", dijo Michael Underhill, director de inversiones de Capital Innovations.