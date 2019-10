Facebook se cae del 'top ten' de las marcas más valiosas

Multinacionales

La falta de transparencia pasa factura a la tecnológica, que abandona las primeras plazas del 'Best Global Brands' de Interbrand, liderado un año más por Apple, Google y Amazon.

Apple y Google llevan siete años en la cima de las marcas con más valor del mundo. La enseña de la manzana aumentó su valor un 9% el pasado año, hasta alcanzar los US$ 234.241 millones, mientras que Google logró elevarlo un 8%, hasta US$ 167.713 millones. El tercero del ránking Best Global Brands de Interbrand, que este año cumple su vigésima edición, es Amazon, que con un incremento en el valor de marca del 24% (la tercera que más crece de entre las 100 de la lista), alcanza los US$ 125.263 millones.

En esta última edición, destaca la salida de Facebook del top ten, donde entró en 2017, con un valor de marca de US$ 48.188 millones. Ahora, según Interbrand, se calcula que la enseña Facebook tiene un valor de US$ 39.857 millones, un 12% menos que a junio de 2018, lo que le ha supuesto perder cinco posiciones, hasta la decimocuarta. Ya en el último ránking -que tiene en consideración el desempeño financiero de la compañía, cómo influye la marca en la elección del cliente y la fuerza para ganancias futuras-, el valor de Facebook cayó un 6%, hasta situarlo en el noveno lugar. Ya comenzaban a notarse los efectos del escándalo de Cambridge Analytica que puso en tela de juicio a Mark Zuckerberg -el ránking tiene en cuenta la evolución de la enseña aproximadamente de junio a junio- y, en esta ocasión, "ha seguido arrastrando la falta de confianza, sobre todo de inversores y de la comunidad financiera", indica Héctor Saracho, director de Estrategia de Interbrand Madrid.

Facebook es la tercera marca que más ha perdido el último año; por detrás de General Electric (GE), que cede tres posiciones y un 22% de su valor (US$ 25.566 millones); y Gillette, que cae 11 puestos y un 18% en valor (US$ 13.753 millones). En el caso de GE, la marca ha acusado su salida del Dow Jones en junio de 2018 después de 111 años, "y con un negocio demasiado diversificado y muy difícil de tangibilizar como marca", recuerda Saracho. "Aun así, se mantiene en el top 20 - es el 19-".

Entre las firmas que más crecen destacan Mastercard, que escala ocho posiciones, hasta el 62, tras aumentar un 25% su valor; seguida de Amazon (24%); Salesforce.com (24%); Gucci (23%); y Adobe (20%). "Mastercard, la que más crece, lo hace no sólo por la evolución de su identidad corporativa hacia un logo icónico reconocido, sino también gracias a una acertada estrategia en patrocinio que avanza incluso al gaming, con la esponsorización de League of Legends, y su constancia en comunicación con la campaña Priceless, presente desde hace 25 años", apunta el experto.