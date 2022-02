Facebook se desploma en bolsa tras resultados: ganancias no cumplen con las estimaciones

Multinacionales

Además, la compañía quedó por debajo en usuarios activos diarios y mensuales. En el primer caso, la cifra se ubicó en 1.930 millones, por debajo de las estimaciones. En el segundo, fueron 2.910 millones de usuarios frente a los 2.950 millones esperados.

En octubre de 2021, el CEO de Facebook (ahora Meta), Mark Zuckerberg, advertía que la compañía se enfrentaría a vientos en contra, a propósito de los cambios de privacidad que Apple ha estado haciendo. Y efectivamente, así fue.

El gigante tecnológico cerró el año con resultados financieros por debajo de lo estimado y, además, dio una débil proyección sobre los meses por venir. La reacción del mercado no se hizo esperar: las acciones se desplomaron al cierre del mercado para ubicarse un 18% por debajo del precio de la jornada.

En el detalle, la compañía reportó ganancias por acción de US$ 3,67 frente a los US$ 3,84 esperados por el mercado. Los ingresos, en tanto, se ubicaron en US$ 33.670 millones frente a los US$ 33.400 millones estimados.

Te puede interesar: Apuesta de Spotify por los podcast atrae suscriptores y refuerza ventas del cuarto trimestre

Una de las métricas más importantes para la red social más grande del mundo son los usuarios activos diarios y mensuales. En el primer caso, la cifra se ubicó en 1.930 millones, por debajo de las estimaciones. En el segundo, fueron 2.910 millones de usuarios frente a los 2.950 millones esperados.

De esta forma, la empresa quedó por debajo de las expectativas en ambos casos y también en cuanto a las proyecciones para el próximo trimestre.

Meta dijo que los ingresos en el primer trimestre estarán en un rango entre US$ 27 mil millones y US$ 29 mil millones. Los analistas esperaban US$ 30.150 millones, según Refinitiv.

El informe es el primero de la compañ+ía desde que cambió el nombre de su empresa matriz a Meta, en un guiño al metaverso. El CEO Mark Zuckerberg anunció el cambio de nombre en octubre luego de una serie de informes preocupantes sobre Facebook que surgieron de documentos filtrados compartidos por una exempleada con periodistas, legisladores y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés).