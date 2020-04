Facebook se dispara en bolsa tras reportar "estabilidad" en los ingresos publicitarios

Multinacionales

Ingresos netos de la red social más grande del mundo crecieron casi un 18% desde el mismo período de 2019 hasta los US$ 17.740 millones.

Facebook superó el primer trimestre de la pandemia con resultados mejores a lo esperado. Las acciones de la red social más grande del mundo se dispararon un 8% al cierre del mercado, luego de que informara el crecimiento de sus ingresos netos y "estabilidad" en los anuncios publicitarios.

La firma liderada por Mark Zuckerberg obtuvo, en los primeros tres meses del año, ganancias por acción de US$ 1,71 e ingresos netos por US$ 17.740 millones. Esta última cifra es un 18% más elevada que lo registrado en el mismo período de 2019 y superior a los US$ 17.410 millones esperados por los analistas.

En tanto, la empresa dijo que cuenta con 2.990 millones de usuarios mensuales en toda su familia de aplicaciones, que se comparan con los 2.890 millones en el trimestre anterior. Esta métrica se utiliza para medir la base total de usuarios de Facebook en su aplicación principal, Instagram, Messenger y WhatsApp.

En Estados Unidos y Canadá, la base de usuarios aumentó a 195 millones de usuarios activos diarios desde los 190 millones de los tres meses previos. Su base de usuarios en Europa aumentó a 305 millones desde los 294 millones anteriores.

Estabilización publicitaria

Haciéndose eco de lo reportado un día antes por la matriz de Google, Facebook logró tranquilizar a los inversionistas al asegurar que estaba viendo signos de estabilidad en cuanto a la publicación de anuncios publicitarios, tras ver una fuerte disminución inicial (durante marzo) en los ingresos de la división por el coronavirus.

"Los primeros datos de abril parecen más prometedores", dijo la compañía.