Facebook sufre caída del servicio a nivel global

Multinacionales

Los usuarios de Facebook están reportando fallas en el servicio que afectan a la mayor plataforma de redes sociales del mundo a nivel global.

Al ingresar a la plataforma esta arroja el mensaje "Sorry, something went wrong".

Hasta el momento se desconocen detalles que puedan haber provocado la caída y la compañía todavía no entrega una versión oficial.