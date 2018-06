Fallo histórico: Corte Suprema de EEUU obliga a retailers online a pagar impuestos

Multinacionales

La Corte Suprema de Estados Unidos liberó a los gobiernos locales y de los estados para comenzar a cobras miles de millones de dólares en impuestos a los retailers de Internet que actualmente no gravan las operaciones con sus clientes.

Alineándose con los estados y los retailers tradicionales en un fallo por 5 votos contra 4 este jueves, la corte revirtió un fallo de 1992 que había convertido a la mayor parte de Internet en una zona libre de impuestos. La decisión había liberado a los retailers de sus deberes de cobrar impuestos si no contaban con presencia física en un estado.

El juez Anthony Kennedy dijo que el fallo de 1992, que estaba relacionado con los catálogos de venta, había quedado obsoleto en la era del "e-commerce".

Poderes tributarios más amplios permitirán a los estados y gobiernos locales cobrar entre US$ 8 mil millones y US$ 23 mil millones al año, según diversas estimaciones. Actulamente, todos los estados, salvo cinco, aplican impuestos a las operaciones de compra venta.

Las acciones de Wayfair llegaron a hundirse hasta 9,5% tras el anuncio, mientras que Amazon perdió 1,7%; EBay cayó 1,5% y Etsy 4%.

La resolución pondrá nueva presión sobre estas compañías y otros retailers en internet y plataformas de comercio que no cobran impuestos. También afectará a Amazon, aunque el mayor retailer online no estuvo involucrado en el caso. Amazon cobra a los consumidores en aquellos estados que aplican impuestos a las ventas, pero solo cuando vende productos de su propio inventario. Cerca de la mitad de sus ventas considera productos propiedad de otros comerciantes, muchos de los cuales no cobran impuestos. Una vocero de Amazon declinó hacer comentarios.

La corte aplicó la legislación de Dakota del Sur que exige que los retailers con ventas por más de US$ 100 mil o 200 transacciones anuales en el estado paguen una tasa de 4,5% sobre la venta.

"Los retailers han estado esperando por este día desde hace más de dos décadas," comentó Matthew Shay, director ejecutivo de la Federación Nacional de Retail. "Este fallo despeja el camino hacia una cancha más pareja y justa donde todos los retailers compitan bajo las mismas reglas tributarias ya sea que vendan sus productos online, en tiendas o ambos".

La medida era resistida por empresas como Wayfair, Overstock y Newegg. Ellas argumentaban que los vendedores más pequeños serán golpeados por los elevados costos de tener que complir con las reglas en miles de productos en miles de jurisdicciones tributarias.

Cerca de 16 estados ya cuentan con leyes que les permitirán exigir el cobro de impuestos a retailers de internet en los próximos meses y los demás podrían sumarse pronto.