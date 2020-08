Filial financiera de Alibaba solicita doble cotización y sería la mayor apertura de bolsa del mundo

Multinacionales

Sería la primera doble operación en el mercado asiático y podría recaudar más de US$ 30 mil millones.

La operación podría captar hasta US$ 30.000 millones. Foto: Bloomberg

Ant Group, filial financiera del gigante del comercio electrónico Alibaba y principal empresa china de pagos por dispositivos móviles, presentó ayer su solicitud para salir, en doble cotización, a la bolsa de Hong Kong y al STAR Market de Shanghái.

Según estimaciones, la operación podría captar hasta US$ 30.000 millones, convirtiéndose así en la mayor Oferta Pública Inicial (IPO, su sigla en inglés) del mundo, incluso por sobre la que llevó a cabo la estatal petrolera de Arabia Saudita, Saudi Aramco.

Además, la firma del multimillonario Jack Ma sería la primera en empezar a transar en ambas plataformas de forma simultánea, lo que impulsaría el estatus de la bolsa de Hong Kong como mercado internacional para este tipo de operaciones y ayudaría a mejorar a la de Shanghái como centro de mercados de capital.

Ant, que ya era considerada el "unicornio" -empresa tecnológica no cotizada con una capitalización bursátil de al menos US$ 1.000 millones- más valioso del mundo, adelantó que podría estar buscando vender al menos el 10% de sus acciones. Sin embargo, no ofreció detalles clave de la operación ni del calendario.

Según fuentes consultadas por el diario británico Financial Times y por la agencia de noticias Bloomberg, la apuesta permitiría alcanzar una valoracion de entre US$ 200 mil millones y US$ 300 mil millones.

Lucha de titanes

Si las condiciones del mercado lo permiten, aseguraron las fuentes, el tamaño de la oferta podría superar con creces las proyecciones.

De ser así, podría marcar el hito de ser la mayor salida a bolsa de la historia, por encima de los US$ 29.400 millones que levantó el gigante petrolero Saudi Aramco en diciembre, y que, a su vez, superó el récord de US$ 25.000 millones que alcanzó el propio grupo Alibaba -matriz de Ant- en 2014.

Así las cosas, representantes de la empresa tendrían previsto reunirse con inversionistas en los próximos días para determinar el precio exacto y el tamaño de la oferta.

La valoración de Ant se basa en el dominio de Alipay, que es utilizado mensualmente por más de 700 millones de personas y 80 millones de empresas en China para realizar pagos móviles, invertir en fondos mutuos, comprar seguros y pagar facturas. Alibaba, que tiene una participación del 33% en Ant, está agregando cada vez más todos sus servicios en la "superapp" de Alipay.

Dominando el mercado

El anuncio coincidió con la revelación de datos financieros del grupo. La compañía dijo que obtuvo 18 mil millones de yuanes (US$ 2.600 millones) en ganancias netas el año pasado.

En ese período, los ingresos además aumentaron un 41% interanual hasta 120.600 millones de yuanes.

Los pagos contribuyeron con el 43% del total, con Alipay procesando unos US$ 17 billones (millones de millones) de transacciones en China continental y otros 622 mil millones internacionalmente, hasta fines de junio.

En comparación, el volumen de pagos de la estadounidense Visa se situó en US$ 8,8 billones durante el año hasta el 30 de septiembre de 2019.