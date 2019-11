Fondo de Inversión firma acuerdo para hacer ingreso a propiedad de Graña y Montero

Multinacionales

IG4 Capital anunció hoy la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU) por parte de uno de sus fondos para adquirir las acciones en poder de los antiguos directivos y otros accionistas de la empresa peruana Graña y Montero, tal como se informó a autoridades de ese país. El acuerdo incluye una figura de resguardos para el pago de reparaciones que antiguos directivos de la empresa deberán hacer al Estado peruano -en el marco de sus procesos judiciales en curso.

En Chile, Graña y Montero es dueña de la empresa de ingeniería y construcción Vial y Vives - DSD, que este año se adjudicó la construcción de una parte de la expansión del proyecto minero Quebrada Blanca Fase 2 de Teck, en Tarapacá, por US$ 250 millones, así como un contrato por US$ 111,6 millones para la ampliación de unas de las plantas de Arauco, y uno de servicios de mantenimiento de equipos de la Refinería de Aconcagua de ENAP por US$ 12 millones. En el país, es además controlador de Adexus, empresa especializada en servicios de tecnología de la información y outsourcing, que actualmente se encuentra en un proceso de reorganización de deudas.

IG4 Capital -con su casa matriz en Sao Paulo, y oficinas en Londres y Santiago, esta última liderada por su socio Pablo Kühlenthal- invierte desde 2016 en empresas "con activos sólidos pero que requieren reestructuraciones financieras y/o de tipo operacional, y lo hace basándose en principios ESG (Environmental, Social and Governance)", señalaron desde la empresa.

Actualmente, IG4 Capital controla Iguá Saneamento S.A. ("Iguá"), la tercera mayor empresa privada de agua potable y tratamiento de aguas servidas de Brasil. Su primer fondo de inversiones, con activos bajo gestión de unos US$ 275 millones, fue constituido en 2017 en alianza con las principales instituciones financieras de Brasil. IG4 Capital invertirá su segundo fondo de private equity en Brasil y en la región andina