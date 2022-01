Fortuna de Elon Musk aumenta en US$ 30.500 millones luego de que Tesla informara un trimestre récord

Multinacionales

Su patrimonio llegó a US$ 300.800 millones, consolidándose como la persona más rica del mundo, luego de que las acciones de Tesla subieran 12,2% tras superar las estimaciones de entregas de autos.

Elon Musk consolidó su liderazgo como la persona más rica del mundo después de que Tesla informara que había batido su propio récord de entregas de vehículos.

La fortuna de Musk saltó hoy lunes en US$ 30.500 millones a US$ 300.800 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos subían 12,2% a US$ 1.186,31 a las 2:21 PM. en Nueva York, después de que los resultados del cuarto trimestre superaran cómodamente las estimaciones de los analistas para las entregas de autos.

Durante 2021, las acciones de Tesla aumentaron casi 50%, lo que hizo que su valor de mercado superara la marca de US$ 1 billón.

Musk, que posee alrededor de 18% de Tesla, ha vendido más de US$ 10 mil millones en acciones desde noviembre como parte de un plan para reducir su participación en la compañía en 10% y generar efectivo para pagar las obligaciones tributarias.

El año pasado, su patrimonio neto alcanzó un máximo de US$ 340 mil millones, lo que lo hizo superar, brevemente, el patrimonio neto máximo ajustado por inflación de John D. Rockefeller y lo convirtió en la persona más rica de la historia moderna.