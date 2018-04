Ganancias de Amazon se más que duplican y sus ingresos se disparan 43%

Multinacionales

Aunque la compañía anunció sus resultados del primer trimestre después del cierre de los mercados, sus acciones saltaron más de un 6% en la sesión extendida en Wall Street.

Amazon, el gigante estadounidense del comercio online, registró ganancias por US$ 1.630 millones en el primer trimestre, un salto de 125% frente a los US$ 724 millones de igual periodo de 2017.

Los ingresos de la compañía, en tanto, subieron 43% a US$ 51.000 millones. Aunque excluyendo los efectos cambiarios la facturación habría crecido 39%.

El negocio se vio especialmente beneficiado por las ventas online, que aumentaron 48,6%. El director ejecutivo, Jeff Bezos, aseguró la semana pasada que su servicio de pago Prime había superado los 100 millones de clientes.

Por otra parte, el beneficio operacional (relacionados exclusivamente con su giro) se disparó 92%, a US$ 1.900 millones.

Pero más que el resultado del trimestre, lo que más le interesa a los inversionistas son las perspectivas para el negocio en el futuro, y en este sentido, el futuro se ve auspicioso.

Amazon proyectó ventas de entre US$ 51.000 millones y US$ 54.000 millones para el segundo trimestre, lo que representa un avance de entre 34% y 42%. El resultado operacional sería de entre US$ 1.100 millones y US$ 1.900 millones en el mismo periodo, lo que se comparar con los US$ 628 millones en ingual intervalo de 2017.

