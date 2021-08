Ganancias de Hapag-Lloyd se ven impulsadas por alta demanda de contenedores

Multinacionales

Los ingresos acumulados a junio de 2021 aumentaron en aproximadamente un 51%, principalmente debido a una tarifa de flete promedio 46% más alta.

La naviera alemana Hapag-Lloyd, cuyo principal accionista individual es la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), controlada por el grupo Luksic, reportó ganancias por US$ 3.284 millones durante el primer semestre, que representan un aumento de US$ 2.970 millones en comparación a lo alcanzado en el mismo período en 2020.

En tanto, el Ebitda alcanzó US$ 4.240 millones. El CEO de la compañia, Rolf Habben Jansen, señaló que "en un mercado con una demanda muy fuerte por transporte de contenedores, nos beneficiamos de tarifas de flete significativamente mejoradas, por lo que fue un muy buen primer semestre".

"Entre otras cosas, redujimos nuestra deuda neta en US$ 1,5 mil millones, pese a que pagamos un dividendo significativamente mayor respecto del año anterior", sostuvo.

Los ingresos acumulados a junio de 2021 aumentaron en aproximadamente un 51%, a US$ 10,6 mil millones, principalmente debido a una tarifa de flete promedio 46% más alta de 1.612 USD/TEU.



La firma explica que la evolución de la tarifa de flete fue el resultado de una alta demanda combinada con escasa capacidad de transporte y serios cuellos de botella en la infraestructura.

Los volúmenes de transporte fueron de 6.004 TTEU, un 4% más altos que la misma cifra del año anterior, que se vio afectada por la caída de la demanda en el segundo trimestre debido a la pandemia de Covid-19.



Además, el precio promedio del búnker -aproximadamente 6% más bajo- que ascendió a US$ 421 por tonelada en el primer semestre de 2021 tuvo un impacto positivo en las ganancias.

Si bien la demanda sigue siendo alta, el contexto actual de un mercado congestionado está provocando escasez de capacidad de transporte semanal disponible. Por esta razón, Hapag-Lloyd espera que, en la segunda mitad de 2021, las ganancias se mantengan fuertes. Así, se espera que el Ebitda para el año en curso esté en el rango de US$ 9,2 mil millones a US$ 11,2 mil millones y el Ebit se sitúe en el rango de US$ 7,5 mil millones a 9,5 mil millones.

"Estamos muy satisfechos con este extraordinario resultado. Pero, los cuellos de botella en la cadena de suministro siguen causando tensión e ineficiencia a los actores del mercado, por lo que tenemos que resolverlos conjuntamente lo antes posible", sostuvo Rolf Habben Jansen.

Sobre sus proyecciones para el año, señaló que "creemos que la situación no se normalizará en el corto plazo, pese a los esfuerzos realizados y la capacidad adicional que se está inyectando. Actualmente esperamos que la situación del mercado se calme no antes del primer trimestre de 2022".