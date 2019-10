Ganancias de JPMorgan suben y el gigante de EEUU saca ventaja a rivales

Multinacionales

Goldman decepcionó al mercado, Citigroup reportó ingresos y ganancias planos, y Wells Fargo sufrió drástica baja de utilidades por alza en costos por litigios.

Comenzó la temporada de entrega de resultados para el tercer trimestre en Wall Street y ayer fue un día clave para la industria financiera, con los inversionistas atentos a los balances de los mayores bancos de Estados Unidos.

JPMorgan Chase, el más grande del país, respondió a su favoritismo al reportar un crecimiento de 8% en sus ganancias, ayudado por un sólido avance de sus comisiones de banca de inversión, que registraron su mejor desempeño de la historia para el período.

Las utilidades por acción ascendieron a US$ 2,68, frente a los US$ 2,34 del tercer trimestre de 2018 y los US$ 2,45 que proyectaban los analistas encuestados por Bloomberg.

Por su parte, Citigroup reportó ingresos y ganancias planos, mientras que Goldman Sachs anotó una caída peor a la esperada debido, en parte, a su apuesta por la fallida apertura a bolsa de WeWork.

Wells Fargo, en tanto, sufrió una drástica baja en sus utilidades por un aumento en los costos por litigios.

"Parece que JPMorgan está ganando participación", dijo Mike Mayo, analista de Wells Fargo, a Financial Times. "JPMorgan es el mejor en su clase de bancos globales y se nota este trimestre".

Dimon responde

El decano de la industria financiera salió indemne del fiasco de WeWork, pese a ser el principal gestor en la fallida apertura a bolsa de la firma.

Sus ingresos subieron 14%, en línea con el alza de dos dígitos proyectada por el director ejecutivo Jamie Dimon. Los ingresos de renta fija, en tanto, ascendieron a US$ 3.600 millones, un incremento de 25% frente al ejercicio anterior.



El emblemático CEO de JPMorgan, sin embargo, planteó una nota de cautela para el futuro, advirtiendo que el crecimiento económico de EEUU se había "ralentizado ligeramente".

En esa línea, los préstamos promedio en la banca de consumo cayeron 4% en el tercer trimestre, mientras que los préstamos hipotecarios retrocedieron 12%.

Goldman decepciona

Goldman Sachs, en tanto, sorprendió con una caída de 18% en sus ganancias, a US$ 1.800 millones, por debajo de los US$ 1.828 millones estimados por Bloomberg; y de sus cuatro divisiones centrales, sólo la unidad de trading mostró un desempeño favorable.

Sus ingresos, en tanto, retrocedieron a US$ 8.320 millones, por debajo de los US$ 8.650 millones de 2018, pero algo mejor que los US$ 8.310 millones previstos.

"Nuestros resultados reflejan la fortaleza subyacente de nuestra franquicia global de clientes y su capacidad para producir resultados sólidos en el contexto de un entorno operativo mixto", dijo David Solomon, quien se acerca a su primer aniversario como CEO.

El trading, un negocio problemático para Goldman en los últimos años y un área que Solomon ha prometido mejorar, registró un crecimiento de 6% en ingresos, a US$ 3.290 millones, con mejoras tanto en acciones como en renta fija.

Las comisiones por banca de inversión, en cambio, disminuyeron 15% y los ingresos por inversiones y préstamos retrocedieron 17%. Eso incluyó una pérdida por la compra de participación en WeWork, cuyo valor se derrumbó dramáticamente después de que se suspendiera la salida a bolsa.

Citi y Wells Fargo

Por su parte, Citigroup inyectó optimismo a Wall Street con unos resultados mejores de lo previsto entre julio y septiembre.

Sus utilidades subieron 6%, hasta los US$ 4.910 millones, y los ingresos apenas un 1% hasta los US$ 18.600 millones; ambos datos por encima de las estimaciones de analistas.

La entidad también se vio beneficiada de la actividad de consumo, que contribuyó con US$ 8.700 millones a los ingresos. De enero a septiembre, Citigroup logró ganancias por US$ 14.400 millones, un 5% más e ingresos planos por US$ 55.900 millones.

Well Fargo, en tanto, estuvo en el otro extremo y decepcionó al mercado.

Sus ganancias cayeron a US$ 4.600 millones entre julio y septiembre, un 23% menos y por debajo de las previsiones. Los ingresos tampoco cumplieron con las expectativas al situarse en US$ 22 mil millones, sólo ligeramente por encima de los US$ 21.900 millones del mismo período del año anterior.

Las cuentas de Wells Fargo están marcadas por una provisión de US$ 1.600 millones para hacer frente a los casos de malas prácticas que llevan tiempo afectando a la entidad.

El negocio de la firma también se está empezando a resentir de los recortes de los tipos de interés que ha comenzado a aplicar la Reserva Federal.