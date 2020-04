Ganancias de McDonald's se hunden por limitados servicios en sus restaurantes

Multinacionales

McDonald's Corp reportó este jueves una caída de 16,7% en sus ganancias trimestrales, ya que la mayoría de sus restaurantes en el mundo limitaron los servicios de entregas a domicilio y pedidos para llevar en medio de las restricciones para frenar la expansión de la pandemia de coronavirus.

La mayor cadena de comida rápida del mundo dijo que alrededor del 75% de sus cerca de 39.000 restaurantes en el mundo estaban operativos, incluyendo casi todos sus 14.000 locales en Estados Unidos.

La compañía sostuvo que reanudó sus operaciones en China, donde el virus fue detectado por primera vez a fines del año pasado, aunque la demanda seguía baja porque los consumidores no habían retornado del todo a sus actividades normales.

La cadena de restaurantes, que ya había anunciado una caída de 3,4% en sus ventas comparables de tiendas previamente este mes, dijo que la ganancia neta bajó a US$ 1.100 millones, o US$ 1,47 por acción, en el trimestre finalizado el 31 de marzo; frente a utilidades de US$ 1.330 millones, o US$ 1,72 por papel, reportadas el año anterior.

La facturación total cedió un 6,2% a US$ 4.710 millones frente a las estimaciones de Wall Street de ventas por US$ 4.650 millones, según datos de IBES de Refinitiv.